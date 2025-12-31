CATCHPLAY+影音平台揭曉2025年度觀看排行 《我們與惡的距離II》《特種部隊：母獅》稱霸

《我們與惡的距離II》登上年度非電影類的觀看冠軍。（CATCHPLAY+提供）

CATCHPLAY+影音平台2025 度觀看排行榜，非電影類由旗艦台劇《我們與惡的距離II》奪冠，緊追在後的是間諜驚悚影集《特種部隊：母獅》，延續高張力敘事與精彩動作場面。短影音驚悚台劇《都市懼集》則穩居第三名，以「沒有鬼的恐怖故事」成功抓住觀眾心理。

在非電影類的觀看排行當中，席維斯史特龍主演的黑幫影集《塔爾薩之王Tulsa King》、深刻描繪親密關係的台劇《親密之海》以及高質感諜報影集《CIA倫敦辦公室》也表現亮眼。喜劇節目《炎上 BURN》、話題台劇《死了一個娛樂女記者之後》、性感又危險的美劇《應召女友》等作品紛紛入榜，今年11月才上架的《石油天王》更迅速衝進前十名，展現驚人爆發力。

間諜驚悚影集《特種部隊：母獅》，探討地緣政治最前線的紛爭。（CATCHPLAY+提供）

電影類則由黛咪摩爾金球封后的肉體恐怖神片《懼裂》強勢登頂，探討容貌焦慮的命題歷久不衰，熱度持續一整年。排名第二的是阿湯哥主演的動作系列最終章《不可能的任務：最終清算》，同樣是經典系列新篇章的《侏羅紀世界：重生》則緊跟在後。第四名則是玄彬勇奪青龍影帝的戰爭歷史鉅作《哈爾濱》。經典音樂劇改編的《魔法壞女巫》、連恩尼遜的動作驚悚片《罪惡對決》、奧斯卡最佳影片《艾諾拉》也各以類型特色搶占榜單。港產動作犯罪片《九龍城寨之圍城》《誤判》與《獵金．遊戲》同樣受觀眾喜愛，擠進年度前十名。

今年推出的CATCHPLAY TV，目前頻道數已突破80台，其中以新聞台表現最為突出，TVBS 55 新聞台穩坐第一，東森新聞、TVBS 56、民視新聞與台視新聞皆表現亮眼，顯示觀眾對即時新聞與重大事件的高度關注。而娛樂、時事、財經與紀實類頻道同樣受到青睞，TVBS 42 歡樂台、東森財經、TVBS NEWS 互動直播、BBC Lifestyle 與 BBC Earth 等，都是觀眾日常收視的熱門選擇。

黛咪摩爾主演的話題電影《懼裂》，榮登電影類的觀看冠軍。（CATCHPLAY+提供）

2026 年，CATCHPLAY+將持續推出多更多精彩內容。頻道方面，TVBS 歡樂台將於12月31日晚上7點直播《2026 桃園 On Air 跨年晚會》陪觀眾一路狂歡迎接新的一年；而被視為奧斯卡前哨戰的《第31屆評論家選擇電影獎頒獎典禮》（Critics Choice Awards）將於1月5日早上8點在 ROCK Entertainment 頻道獨家直播，並於當日18:45重播，關注好萊塢最新動向的觀眾，千萬別錯過這場星光璀璨的盛會。

