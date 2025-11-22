CBMC台灣年會城市論壇 蔣萬安出席（2） (圖)

其他人也在看
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 8 小時前
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。中央社 ・ 5 小時前
蔣萬安受訪回應近日輝達議題 (圖)
2025年CBMC台灣年會城市論壇22日上午於台北南港萬怡酒店舉行，台北市長蔣萬安（中）會前接受媒體訪問回應近日輝達議題。中央社 ・ 5 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 5 小時前
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 5 小時前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 4 小時前
假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員
台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。自由時報 ・ 5 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 5 小時前
高雄山坡棄置數百噸垃圾 岡山區里長父子遭聲押
（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。中央社 ・ 21 小時前
宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光
宜蘭縣冬山鄉昨天（21日）發生一起車禍事故，杜姓男子駕駛（54歲）一輛計程車行經永和路與美和路一段62巷口時，與鄭男（19歲）駕駛的小客車發生碰撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，車禍瞬間全被監視器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
高雄山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機遭裁押
（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋檢日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，昨天再聲押岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人獲准。中央社 ・ 5 小時前
馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯
（中央社卡拉卡斯20日綜合外電報導）委內瑞拉檢察總長沙柏今天接受法新社訪問時表示，如果諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒和平獎時，她將被視為「通緝犯」。中央社 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 6 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前