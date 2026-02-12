CBO：美2026財政年度預算赤字持續攀升 川普治下經濟惡化
無黨派監督機構「美國國會預算處」（CBO）針對美國經濟發表預測，指出美國2026財政年度的預算赤字，將攀升到1.853兆美元，顯示美國在川普第二任期，經濟增長微弱的背景下，川普的經濟政策，正造成美國整體財政況惡化。（葉柏毅報導）
路透社報導，美國國會預算處（CBO）指出，2026財政年度是川普第二任期的首個完整財政年度，根據它們統計，美國2026財政年度的預算赤字，將佔國內生產毛額（GDP）約5.8%，赤字總額與2025財政年度的1.775兆美元相比，略微增加。
不過，值得注意的是，美國未來10年的預算赤字，佔GDP的比例，平均將達到6.1%，2036財政年度的預算赤字佔比，更將攀升到6.7%，遠高於美國財政部長貝森特曾經提到過的，要將財政赤字降到佔GDP約3%的目標。
CBO也說，雖然川普關稅政策帶來的額外收入，將使美國財政赤字減少約3兆美元，但與不斷膨脹的聯邦債務淨利息成本相比，簡直微不足道。CBO指出，美國2025財政年度公共債務的總額，是30.172兆美元，佔GDP比重99%；預估在2036年，債務總額將攀升到56.152兆美元，相當於GDP的120%。
其他人也在看
侯友宜接班人呼之欲出？李乾龍洩底了 宣布時機點曝光
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
劉和然確定不選新北市長！侯友宜發聲了
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長...
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
劉和然退選新北市長 表態：全力支持李四川
即時中心／連國程報導台北市副市長李四川今（11）日宣布請辭回新北籌備選戰後，新北市長侯友宜率先表態全力支持，而原本打算參選的新北市副市長劉和然，也表示願意力挺李四川選新北市長，喊出團結讓新北贏下更好的未來。另一方面，民眾黨主席黃國昌積極投入新北市長選戰，今日也表示將與李四川「組成最強的競爭團隊」，也讓外界更加關注藍白對於新北市選戰的布局。
林宅血案真相等這年？作家揭法條酸：不想解
[NOWnews今日新聞]以台灣1980年重大歷史悲劇「林宅血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料卻爆出拍攝前未取得當事人林義雄與家屬同意，引爆一連串爭議；外界紛紛要求當權者給個交代，民...
民眾黨態度「大轉彎」 支持軍購條例付委併案審查 陳冠廷：樂見其成
即時中心／張英傑報導藍白陣營掌握立法院多數席次，封殺行政院版1.25兆國防特別條例高達10次，引發社會非議；沒想到，總統賴清德今（11）日親上火線召開記者會說明後，民眾黨態度「大轉彎」，同意讓行政院版軍購條例付委併案審查，對此，民進黨立法委員陳冠廷11日表示，樂見法案朝向實質審查方向推進；國防建設屬於長期整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。
震撼彈! 陳亭妃與胞妹開記者會 "四連霸議員"宣布不連任
南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
高市早苗大勝 日媒：習近平對日連連誤判
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，不過這也引發中國高度警戒，並準備持續對日本施加壓力。日媒報導指出，對於習近平政權而言，從高市早苗突然解散眾議院到自民黨...
去中國小心被抓！2025年台人遭拘留暴增4倍 澳智庫示警：法律戰開打了
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
民眾黨版軍購條例早已付委 陳清龍嗆:到底誰在擋國防?
賴清德總統今日召開記者會,喊話立院儘速審議國防採購特別條例。台灣民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳隨即召開記者會回應,強調民眾黨版軍購條例已於上個會期一讀通過付委,年後開議即可審查。
不甩院版軍購條例！藍自提草案明定美軍交貨期程 傅崐萁：後續與民眾黨磋商
行政院於去年8月底提出總額1.25兆元的國防特別預算條例草案，但歷經6個月仍卡在立法院程序委員會，上會期結束前未能付委排審。賴清德今日偕國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，強調國防特別預算的重要性與迫切性，並呼籲朝野在新會期將其列為優先法案審議。民眾黨團新任總...
用10萬博400萬美元! 加密賭盤押注「美今夜攻伊」疑內線 傳伊示弱願減60%濃縮鈾
[Newtalk新聞] 據 X《War Radar》消息，加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。此舉隨即引發外界質疑，究竟是掌握內幕消息，還是單純進行高風險投機操作。不過上述消息尚未核實。 據《今日以色列報》報導，Polymarket 的運作方式，讓一切都被「遊戲化」，無論是馬斯克在特定日期會發幾則推文，還是某場戰爭是否可能爆發。數據不再只是反映現實，而是開始「塑造」現實。試想一種情境：Polymarket 的投注結果顯示，某個政黨在選舉中大幅領先。這種對數據的信任，可能會讓競爭政黨的支持者放棄投票（因為覺得反正會輸），也可能使領先政黨的選民變得自滿，認為即使不出門投票也能勝選。在這兩種情況下，實際選舉結果都可能因投注市場的走向而受到影響。 甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞 報導也提及，另一個更具風險的例子，是 Polymarket 上關於伊朗與以色列是否爆發戰爭的投注。許多情報機構已將 Polym
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
賴清德籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查
總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
國民黨新北市長人選呼之欲出 李乾龍曝「這天」可能宣布
今年底的下屆新北市長選戰，民進黨已提名立委蘇巧慧參戰，早已啟動選戰模式、密集掃街拜票，但國民黨的人選遲未定案，已引起藍營支持者的憂心。藍營地方大老、國民黨副主席李乾龍今天透露，市長侯友宜已向他「掛保證」，一定會妥善處理；李乾龍並說，2月13日的先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、侯友宜、台北市副市長李
最後期限到了！立委徐欣瑩午後召開記者會 發布「重大訊息」
國民黨新竹縣長人選2強相爭，黨內初選確定採「七三制」（民調70%、黨員投票30%），新竹縣副縣長陳見賢昨天正式赴黨部登記初選，立委徐欣瑩今天（11日）下午3時將在竹縣黨部召開記者會，發布重大訊息，外界猜測她將正式登記參選。
邊擋軍購邊排鄭習會國民黨選舉壓力大 藍議員指基層很憂心
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導賴清德總統提出1.25兆對美軍購案，由行政院提出特別條例送進立院，遭在野黨多次封殺無法審查，以及近期談定的台美對等關稅...
綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的九合一大選，民進黨近期持續布局，今（10）日為北市黨部議員初選登記最後一天，有意參選的田徑運動員紀政姪子、後港里長紀建漢卻拋出震撼彈，表示自己不是去領表登記，而是「退黨」，並強調他用真心服務、不分黨派；他講真話，不願因為電話民調0.006的差距推翻努力，未來將以無黨身分參選。
妹將補選立委？陳亭妃急澄清：怕她變吸票機
[NOWnews今日新聞]民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。針對媒體人謝寒冰質疑陳怡珍可...