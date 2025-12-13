CCCE全國科藝電競大賽 上千選手競技

2025 CCCE全國科藝電競大賽大合照。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

「二０二五ＣＣＣＥ全國科藝電競大賽」十三日於松山文創園區辦理，今年活動首度由台北市政府與中華文化教育協會、中華虛擬運動協會共同主辦，吸引來自全國二百九十七隊、一千一百二十五名選手參賽，全面展現台灣青年在電競、虛擬運動及數位創作領域的創意與實力。

隨著數位科技的快速演進，遊戲與電競已從單純的休閒活動，發展成結合科技創新、社群互動與虛實整合的多元產業。電競產業還包含行銷、美術設計、影音配樂等，數位科藝系列延續去年的「快速錄剪播」、「賽事實況轉播」，今年更新增 「ＡＩ遊戲設計」賽項，鼓勵學生將人工智慧融入美術、音樂、角色動作、ＮＰＣ行為與關卡設計，共吸引五十六組、二百三十一名選手角逐，成為本屆最受矚目的亮點。

台北市正積極培育電競產業所需的創意者與技術人才，此次活動木柵高工、稻江商職、開南商工及育達高職，於現場設置職涯探索攤位，包含ＡＲ、ＶＲ、平板繪圖與科藝體驗，讓學生與家長在互動中認識新興科技產業。