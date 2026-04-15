CCL漲價潮點火 台光電再現天價、台燿漲停

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（中央社記者江明晏台北15日電）銅箔基板（CCL）族群今天股價勁揚，在第2季漲價趨勢確立帶動下，高階材料需求點火，台光電早盤大漲逾7%，衝3875元，續寫歷史天價；台燿強攻漲停946元，進逼千元關卡；聯茂受惠比價效應上揚逾5%，至235.5元。

CCL產業第2季漲價動能持續發酵，主要反映上游原物料成本居高不下；業界傳出，中國CCL龍頭建滔4月3日再度調升板料與PP（膠片）價格10%，帶動整體產業鏈價格向上，顯示銅價、環氧樹脂及天然氣等成本壓力累積，並進一步向台系廠商擴散。

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台光電早盤大漲逾7%，衝3875元，續寫新天價；台燿強攻漲停至946元，刷新高點，並有望問鼎千元關卡；聯茂受惠比價效應上揚逾5%，至235.5元。上游銅箔廠金居也勁揚逾9%，至344元，族群呈現齊步上攻態勢。

業界指出，台灣CCL三雄台光電、台燿與聯茂近期已陸續與客戶啟動新一輪漲價溝通，意味這波報價上調不再僅限中國廠，已延伸至台廠，且以高階應用材料為主要調整重心，反映AI伺服器與高速運算需求持續強勁。

其中，台燿已通知客戶，受銅箔、玻纖布與環氧樹脂等關鍵原料價格上揚，加上部分供應鏈出現縮減供給情況，自4月25日起調升CCL報價，市場傳出部分產品調幅高達2至4成。台光電方面，先前亦釋出第2季將啟動新一波調價，幅度約10%，鎖定AI伺服器與交換器等高階應用；聯茂預計4月調整價格，漲幅約10%，並依客戶與產品組合有所差異。（編輯：林家嫻）1150415