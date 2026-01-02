在數位遊戲平台被Steam與Epic Games Store兩強瓜分的當下，主打「免數位版權管理」 (DRM-Free)的老牌遊戲平台GOG.com迎來了重大的股權變動。波蘭遊戲業者CD Projekt宣布，已將旗下全資擁有的數位遊戲平台GOG，出售給自家共同創辦人Michał Kiciński。

CD Projekt共同創辦人以2500萬美元買回GOG遊戲平台經營權，宣示捍衛「DRM-Free」精神

這筆交易金額約為9070萬波蘭茲羅提 (約2500萬美元)，意味GOG將正式脫離CD Projekt集團體系，轉為由Michał Kiciński全資持有的獨立公司。

創辦人回鍋當老闆：確保「買遊戲就是擁有遊戲」

Michał Kiciński對於老玩家來說並不陌生，他與Marcin Iwiński一同創立CD Projekt，而GOG平台更是其在2008年一手催生的心血結晶。這次的「回購」行動，被視為Michał Kiciński對GOG核心價值——「Good Old Games」的再次承諾。

在收購聲明中，Michał Kiciński強調在當前PC遊戲市場充斥著強制性啟動器與封閉生態系的環境下，GOG的存在比以往任何時候都更重要。Michał Kiciński承諾GOG未來將繼續堅持DRM-Free (無數位版權宣告)原則，玩家購買的遊戲將真正屬於自己，無需擔心伺服器關閉就無法遊玩。

此外，GOG仍會與CD Projekt保持密切合作，並且簽署長期發行協議，確保《巫師》 (The Witcher)系列與《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)等大作及其未來續作，依然會登上GOG平台。

CD Projekt的算盤：甩開包袱，全力衝刺《巫師4》

為什麼CD Projekt要賣掉這個經營17年的GOG？答案其實很簡單：聚焦本業。

根據CD Projekt官方發布的監管公告指出，出售GOG符合集團最新的成長戰略。近年來，開發3A大作的成本與風險呈指數級上升，CD Projekt決定集中所有資源在核心業務上，即開發與發行基於自有IP的頂級RPG遊戲 (例如開發中的代號「Polaris」遊戲作品)。

雖然GOG擁有一群死忠粉絲，但在營收規模上始終難以與Steam抗衡，加上維護老遊戲的相容性與堅持無DRM政策，在商業利潤上相對微薄。

根據早前財報顯示，GOG在2024年的獲利出現大幅下滑。因此選擇將GOG業務剝離，不僅能讓財報更好看，也能讓管理層不再分心於通路平台的營運瑣事。

分析觀點：分家或許是最好的結局

這次的「分家」對雙方來說都是利多。

對於CD Projekt而言，他們現在是一間必須對股東負責的上市公司，追求的是高成長與高獲利。GOG那種「情懷式」的經營理念 (投入大量人力修復20年前的老遊戲，卻只賣幾塊美金)，在財務報表上其實是一種拖累。

而對於 GOG 來說，回到創辦人 Kiciński 手中，反而獲得了真正的自由。作為私人公司，GOG 不再需要為了每季的財報數字而被迫加入那些「現代化」的商業機制（如訂閱制或更激進的微交易）。Kiciński 可以更純粹地去執行他「數位典藏」的願景，服務那些真正在乎遊戲保存與所有權的小眾玩家。

在這個「租賃時代」（訂閱制當道，你其實不擁有遊戲）裡，GOG 能否在私有化後，成為數位遊戲界的「黑膠唱片行」，將是未來幾年最值得觀察的重點。

