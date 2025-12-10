CDMO及技術轉移 國光加速國際化

【記者柯安聰台北報導】國光生技(4142)10日召開法說會指出，透過多項國際合作生產進入商業量產及新技術平台進入技術轉移階段，國光生技持續深化國際合作接軌國際，其中包括歐盟最新的包裝全面去塑化及產品電子指紋辨識系統，明年隨著國際訂單成長及南半球市場拓展、腸病毒疫苗東協市場佈局，將進入國光生技第二階段成長期。



國光生技表示，國際合作生產的重組蛋白流感疫苗，在歐盟、英國市場銷售持續成長，明年產能倍增，且因應歐盟最新環保去塑化需求，國光已啟動產品包裝全紙化，將在明年導入，並於2029年進入商業量產。國光生技強調，透過與長期合約客戶合作生產，接軌國際最新技術，包括近期引進的產品電子指紋辨識系統，比起現有GMP規範的序列化生產更能清楚追溯產品來源及生產過程。由於國際合作生產成果斐然，增添CDMO合作生產新蛋白質疫苗產品，今年6月及11月歐洲、美國技術轉移團隊來台與國光生產團隊面對面，針對新的合作生產案進行技術對接，將於2027年開始美國、歐盟商業批次生產。近年來國光生技透過國際合作不斷精進，提升技術門檻，前期投入將在明年進入收成期。



除了持續深化國際合作生產項目，由國光生產的安特羅腸病毒疫苗，也積極佈局東協市場，已在澳門、越南送出藥證申請，國光細胞培養廠已取得泰國GMP認證，為腸病毒疫苗插旗東南亞市場再跨出重要一步。泰國、印尼市場開發也將列為明年腸病毒疫苗拓展重點，預期2026年底可望將腸病毒疫苗推向國際市場。



在南半球流感市場佈局，今年國光流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證， 目前正與巴西進行實質商業合作討論，持續為國光流感疫苗進入南半球市場努力。



展望明年，國光生技有信心迎來成長，國光生技表示，國光流感疫苗、破傷風疫苗及腸病毒疫苗列入WHO疫苗產品清單，打入WHO防疫供應鏈對台灣十分有意義，也是國光無可取代的優勢。除了多項CDMO案將在明年陸續收成貢獻營收外，包括腸病毒疫苗東協市場和流感疫苗南半球市場佈局，三合一的加成優勢，都讓明年成長可期，並期待進一步達成獲利目標。（自立電子報2025/12/10）