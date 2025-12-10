CDMO外銷量增、腸病毒疫苗攻東協 國光生明年拚轉盈

（中央社記者何秀玲台北10日電）國光生技董事長詹啟賢表示，明年動能來自國外合作CDMO客戶的量與品項增加，以及腸病毒疫苗持續布局東南亞市場；另外今年流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，但需拿到藥證後才有望貢獻營收，但南半球市場「門已打開」，明年力拚轉虧為盈。

國光生技今天舉辦法說會，詹啟賢表示，目前國光生技國內市場營收僅占1/3，其餘為國外市場，透過多項國際合作生產進入商業量產，加上新技術平台進入技術轉移階段，未來有望增加國際訂單。

CDMO（委託開發暨製造服務）方面，國光生技持續增加國際CDMO代工合作，生產新蛋白質疫苗產品。詹啟賢表示，國際合作生產的重組蛋白流感疫苗，在歐盟、英國市場銷售持續成長，明年產能倍增，且因應歐盟最新環保去塑化需求，已啟動產品包裝全紙化，將在明年導入，並於2029年進入商業量產。

另外，他說，今年6月及11月歐洲、美國技術轉移團隊來台，與國光生產團隊針對新的合作生產案進行技術對接，將於2027年在美國、歐盟進行商業批次生產；近年國光生技透過國際合作提升技術門檻，前期投入將在明年進入收成期。

再來是國光生技生產的安特羅腸病毒疫苗，也布局東協市場，已在澳門、越南送出藥證申請，澳門將在明年第1季上市，越南市場則由越南最大國營疫苗廠擔任代理商，預計明年第3季或第4季上市。泰國、印尼市場開發也將列為2026年腸病毒疫苗拓展重點。

詹啟賢指出，國光生技營收比重最高的流感疫苗，因每年僅需做6到8個月，產線就可進入歲修狀態，為了填補產線稼動率，也在南半球市場布局；今年國光流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，目前正與巴西進行實質商業合作討論，只要未來成功領證出貨到南美洲，將可讓產能利用率達到100%。（編輯：林家嫻）1141210