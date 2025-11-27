CDPR《電馭叛客2077》續作多久後發售？財報透端倪，《巫師4》前可能玩不到
根據今（27）天波蘭遊戲商 CD Projekt RED 所公布的最新財報，在 2020 年正式發售的《電馭叛客2077》雖然在上市初期由於優化、打磨不佳等問題暫時被下架，但在經過開發團隊的後續搶修後遊戲銷售成績已經一百八十度大轉彎，到目前為止已經賣出 3500 萬套，同期相比得到比《巫師3》更優秀的成績，也讓玩家們更期待續作的到來，財報中也透露，《電馭叛客2》還需要一段開發時間，預計將會在 2027 年底大幅擴編開發團隊，進入全力開發。
外媒編輯 SynthPotato 透過 X 分享，根據 CD Projekt RED 公布的最新財報，已經確認《電馭叛客2077》的續作《電馭叛客2》（暫稱）不會在 2028 年之前推出。而這可能也是 CD Projekt RED 目前正在全力開發《巫師》三部曲續作《巫師4》的訊號，他們或許並不想要同時開發兩部旗下 IP 的大作，而想要一步步走好，開發出最高品質的續作遊戲。
不過，財報中也提到目前《電馭叛客2》的開發團隊已經有 135 名全職開發者，並且目前主要由 CD Projekt RED 的波士頓團隊主導開發工作，未來也預計在 2027 年底擴編開發團隊，讓負責這款遊戲開發的開發者數量突破 300 人，達到 400 人左右。也因此，如果依照這個開發時程，或許我們將會有希望在 2027~2028 年間看到《巫師4》的正式發行，如此一來 CD Projekt RED 才能真的將人力全部投入《電馭叛客2》的開發中，而最後《電馭叛客2》可能也預計在 2029 年左右就能與玩家們見面了。
