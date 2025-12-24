CDPR創意總監闢謠：《電馭叛客2077》電梯並不是「隱藏的讀取畫面」！

在許多大型的開放世界遊戲中，為了讓龐大的地圖資料有時間載入，開發者通常會運用各種障眼法，像是讓主角穿越長長的走廊、播放過場動畫、穿越狹小的通道，或搭乘電梯等，來隱藏地圖的讀取過程，是業界早公開多年的秘密。而從《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）推出以來，許多玩家因為夜城中有不少頻繁且漫長的電梯搭乘過程，都認為這也是 CD Projekt Red 為了掩蓋地圖讀取而做出的妥協。

整個大城市都是無縫開放世界，確實不需要一個電梯載入。（圖源：電馭叛客2077）

然而，這個推測卻在最近被官方正式闢謠。CDPR 的創意總監 Igor Sarzynski 最近在社群 Bluesky 上對此進行小抱怨，直接回應否認了網友們的推測，並說：「你們真的認為這遊戲可以讓你在毫無讀取畫面的情況下穿越整座城市、進入巨大的複雜空間內部，卻還需要靠電梯這種小把戲來讀取一間頂樓公寓嗎？」Sarzynski 的意思明確，遊戲中的電梯並不是為了隱藏載入畫面而存在。

Sarzynski 進一步捍衛自家開發引擎的技術實力，他強調 REDengine 是個奇蹟，我不接受這種毀謗。事實上，由於遊戲採用無縫串流技術，玩家在搭乘電梯時，外面的城市依然是即時運作且存在的，Sarzynski 同樣提到，只要他們願意，也可以讓電梯變成透明的。