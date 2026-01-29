CDPR搶先《巫師4》宣布系列最新作！跨平台「抉擇遊戲」《Reigns》帶玩家重新體驗傑洛特冒險故事！
在波蘭遊戲商 CD Projekt RED（CDPR）成名之作的《巫師》三部曲中，與原著《獵魔士》相同，最讓玩家們印象深刻的元素之一就是「兩害相權取其輕」與「選擇」的重要性與醍醐味，隨著玩家們在不同任務中的各種選擇不一樣，甚至還會影響到後續故事劇情與任務會如何完成，讓玩家們感到流連忘返。而現在 CD Projekt RED 決定將這個元素繼續發揚光大，宣布《巫師》系列最新作，卡片抉擇手遊《Reigns：The Witcher》，預計 2 月 26 日登上 PC、Mac 與行動裝置平台。
其實《Reigns：The Witcher》這款手遊並不是 CDPR 製作，而是由 Nerial 與 Devoler Digital 聯手打造的「抉擇遊戲」，玩家將會跟隨《巫師》系列中的知名角色，吟遊詩人丹德里恩的視角重新體驗傑洛特的故事，玩家們將透過各種情節卡片，來決定遊戲中傑洛特的行動。
並且，根據玩家的各種卡片選擇，《Reigns：The Witcher》中將包含數千種劇情組合，而且大家熟悉的葉奈法、維瑟米爾等知名角色也會登場。本作預計將登上 PC、Mac 與移動平台，目前 Steam 定價尚未揭曉，但 iOS 系統的 App Store 內已經曝光遊戲售價為 190 元新台幣。
