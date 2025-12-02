CDPR畫大餅還是來真的？《巫師》續作目標「6年完成新三部曲」！

最近在財報會議的問答環節中，揭露了對《巫師》（The Witcher）系列續作的未來計劃。CDPR 聯合執行長 Michał Nowakowski 證實，團隊的目標是在首款新作，也就是《巫師4》發售後的 6 年內，一口氣完成並推出全新的《巫師》三部曲。

這代表會在 6 年內推出剩下兩款續作。（圖源：The Witcher 4）

CDPR 這項計畫代表開發團隊想要縮短 3A 大作開發週期的決心，和過去《電馭叛客2077》或《巫師 3》漫長的製作時間形成強烈的對比。而加速開發的關鍵，正是 CDPR 全面轉向使用 Epic Games 的 Unreal Engine 5。CDPR 表示，團隊已經掌握了新引擎的技術核心，並通過先前的技術 Demo 驗證了其效能。靠著統一的引擎技術，開發者能更有效的去重複利用素材和最佳化流程，不需要像過去使用自家引擎時，耗費大量時間在底層技術的除錯或調整上，從而大幅縮短續作之間的空窗期。

關於玩家最關心的發售時間，目前代號為「Polaris」的《巫師 4》雖然已經開發約 4 年，但直到去年 11 月才開始全力開發，因此官方確認該作不會在 2026 年內推出，而外界推測最快也要等到 2027 年或更晚才會登場。根據外媒資訊，新三部曲的主角重擔預計將由希里（Ciri）接手，開啟有別於傑洛特（Geralt）的全新傳奇。若 CDPR 能順利兌現這項 6 年 3 作的承諾，將是該工作室產能的一次重大飛躍。

當然過去 CDPR 就曾經強調過會在 6 年內推出完新的《巫師》三部曲（3、4、5）。且目前除了已知的《巫師4》和《電馭叛客》續作外，還有像是代號「Canis Majoris」和「Sirius」的兩款《巫師》相關作品，分別由 CDPR 北美新工作室和前《巫師》團隊組成的工作室負責，目前遊戲玩法與類型還沒有公開。