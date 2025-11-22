CEC26決議 反對州府放寬大麻店距離
近月來，校園附近接連出現大麻零售店，引起不少第26學區家長的不安與討論。州政府因測距標準反覆調整，加上多間店選址緊鄰學校，更讓社區憂心「孩子每天上學經過大麻店」是否會成為新常態。第26學區教育委員會(CEC26)近日一致通過決議，反對州府放寬相關距離規範。
這起爭議源於州大麻管理辦公室(OCM)先前採用的測距方式，被指過於寬鬆，使一些原本不該在學校附近開設的店家仍獲准營業。OCM今年7月承認判定標準錯誤後改回較嚴格的算法，但這項改變也影響到逾百家大麻持牌店，引發業界反彈並訴諸法院。法官隨後下令暫緩執行新規，使舊算法暫時延用，政策因此再度陷入不確定。
對家長而言，這些政策爭議不是抽象的法律問題，而是每天就發生在家門口的事。上個月，小頸(Little Neck)一間新開的大麻店因位置就在221小學與67初中中間，引發家長抗議。許多家長表示，他們不是反對大麻合法化，而是無法接受店面就在學生上下學的路線旁，「孩子每天1700多人從那裡走，我們怎麼可能不擔心？」除了距離問題，不少家長也反映周邊夜間光線不足、人流複雜，讓人對孩子的安全感到不安。
大麻店業者的看法則完全不同，一間距離學校不到600呎的大麻店主管在受訪時表示，就算大麻店不開在附近，青少年如果想取得大麻，「還是會自己想辦法」。他認為，合法持牌店受到監管，反而比非法菸店安全，「我們沒有拉客，也不會賣給孩子」。
但家長對這番說法並不買帳，有家長反問道，「既然覺得孩子哪裡都買得到，那為什麼這些店總是在學校附近出現？如果距離真的不重要，那可不可以離孩子再遠一點？」
在決議中，委員會引用多份公共健康研究指出，大麻對青少年的影響與菸品相近甚至更高，包括對腦部發育與學習成效的衝擊。在菸品與電子菸都受到更嚴格限制的情況下，委員會認為，大麻店與校園的距離更不應退讓。
決議提出四項訴求，包括維持500呎距離標準、禁止恢復舊式寬鬆測距方式、要求州府補償受影響的合法店家，而不是調低規範，以及考慮採用更嚴格的距離要求。第26學委會呼籲州府和立法單位在調整政策時，應把學生安全與社區環境放在優先位置。
更多世界日報報導
