對於影迷來說，要在家中一口氣花超過11小時看完《魔戒》三部曲或許是一項艱鉅的挑戰，但如果是在電影院的大銀幕上，那絕對是另一種享受。為了慶祝《魔戒首部曲：魔戒現身》 (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)上映25週年，Fathom Entertainment與華納兄弟 (Warner Bros.) 稍早宣布，將讓由名導Peter Jackson執導的經典三部曲加長版 (Extended Editions) 重返戲院。

慶祝首部曲25週年！《魔戒》三部曲加長版將於明年1月重返大銀幕、同步推出DBOX動感版本

DBOX版本率先登場，模擬中土遠征震動感

根據Variety網站的獨家報導，此次重映活動將分為兩個階段，並且提供不同的觀影體驗：

• DBOX動感版本：將於1月16日至19日率先登場。透過DBOX座椅的動作與震動反饋，讓觀眾彷彿親身經歷佛羅多與遠征隊前往末日火山 (Mordor) 的艱辛旅程。

• 標準版本：偏好傳統觀影體驗的觀眾，則可選擇於1月23日至25日進場觀賞。

限量周邊：中土世界地圖與至尊魔戒爆米花桶

除了電影本身，為了滿足收藏家的需求，此次重映也將推出限量版的主題周邊商品。在AMC影城將販售印有「中土世界地圖」 (Map of Middle-earth)的爆米花桶；而Regal影城及其他當地戲院則會提供以「至尊魔戒」 (One Ring)為設計靈感的造型桶。

目前相關電影票券已在Fathom官方網站開放販售，想要在大銀幕上重溫這部史詩鉅作的粉絲，手腳可能要快了。

