CELINE以許願樹迎馬年 劉詩詩拎酒紅Crystal皮革手袋出鏡

品牌大使劉詩詩將CELINE上身，示範馬年該有的華麗氣場。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

過年最動人的瞬間，除了煙火之外，還有心願可被實現的瞬間。CELINE最新釋出的2026新春形象大片，乾脆把「許願」這件事拍成主角：在雲南的一棵常青樹上，繫上數千條CELINE絲巾與緞帶，垂落成一片流動的「許願簾」，在自然景觀裡撐起整組影像的節奏，頗為吸睛。這棵樹不只是場景道具。對CELINE而言，絲綢自1960年代以來就是品牌的重要語彙，這次把絲巾、領飾與緞帶轉化成許願的形式，也順勢延續Michael Rider在7月與10月秀場中強調的創作方向：用材質與符碼，去把文化情境與品牌歷史扣在一起。

而在畫面的延續性上，CELINE把華人傳統中象徵祈福與祝願的許願樹，與「馬年」等新年意象並置，捨棄過往新春常用的喧鬧手法，把重點拉回衣櫥：西裝、皮革外套、針織與包款構成骨架，再用色彩與配件把節慶塞進日常。

Kin Chan Coedel遠赴雲南，以許願樹的concept，為CELINE的新春系列留下來年好兆頭。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

許願樹上的CELINE絲帶化為許願的紙條，頗具文化共識與品牌焦點。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

大片由CELINE全球品牌大使劉詩詩與模特兒群像共同演繹。劉詩詩以深色西裝配白襯衫出鏡，輪廓俐落、不刻意討喜，僅以紅色細節與全新酒紅色Crystal羊皮革手袋收束氣氛；同場的其他造型則把絲巾、包款與首飾做層次堆疊，讓畫面在平常過年之間來回切換。

CELINE新春系列新品也少不了經典的CELINE紅。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

單品焦點之一落在Crystal羊皮革手袋，系列首次於2026春季系列秀場亮相，這回被帶進新春系列之中，主打柔軟細膩的羊皮革質地與簡潔輪廓，強調好搭、好用，也更符合「走春一整天」的現實需求。

CELINE也嘗試將飾品疊搭，打造不一樣的造型風格。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

紅色則以更「品牌化」的方式回歸。大片在戲劇化光影中帶出Rouge Celine（CELINE紅），並提及自1970年代起它逐步成為皮具與包裝的代表色；同時，迎來60週年的經典馬車標識也被重新放進畫面，借馬年新春的節奏，把品牌的過去、當下與未來串成同一條線。

FLAT CABAS標誌印花及牛皮革大型手袋。（CELINE提供／黃唯淯台北傳真）

拍攝陣容同樣由華人視角完成：鐘靈（Zhong Lin）掌鏡人物造型與整體節慶氛圍；常駐巴黎的Kin Chan Coedel則前往雲南取景，拍下許願樹與地景相互映照的主視覺。CELINE大陸新春甄選系列將於1月8日起於精品店販售。

