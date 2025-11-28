CELINE全新包款Soft Triomphe有兩種 想要鬆弛的法式姿態就靠它

全新的Soft Triomphe手袋選用柔軟亮澤羊皮革製作。（CELINE提供）

CELINE創意總監Michael Rider接手品牌後的第一個系列來了！這款全新的Soft Triomphe手袋，以低調的Triomphe磁吸式扣飾、日常實用比例與流暢的線條為特徵，呈現在圓潤廓形搭配翻蓋設計的Besace手袋以及更為纖巧、自然貼合身形的Half Moon手袋兩款，以一種安靜力量，詮釋法式日常的自在優雅。

Besace淺棕色亮澤羊皮革手袋。NT$110,000（CELINE提供）

Half Moon亮澤羊皮革手袋。NT$110,000（CELINE提供）

Soft Triomphe手袋選用柔軟亮澤羊皮革製作，在柔軟質感與立體輪廓間取得巧妙平衡，勾勒出圓潤的弧形；Triomphe鎖扣經過微縮演繹，以更精巧的尺寸、簡練的造型融入包身。採用CELINE皮具標誌性的背縫工藝，能打造出輕盈結構並賦予細膩觸感，確保手袋經久使用的同時維持其柔韌性。

無論是Besace手袋或者Half Moon手袋，皆可肩背或斜挎，整個Soft Triomphe系列提供黑色、淺棕褐色與酒紅色三款配色，在近日釋出由Zoe Ghertner 掌鏡的CELINE Printemps 2026春季系列廣告大片中，更能見到手袋個性化的鬆弛姿態，已爲新世代日常包型做出了定義。

