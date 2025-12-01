CEO才剛承諾強化資安！酷澎又爆「未撤銷洩密員工系統權限」 IT部門一半皆為中國人

CEO朴大俊才剛承諾強化資安，酷澎又爆「未立即撤銷洩密員工的系統權限」。圖／翻攝自酷澎臉書

韓國電商龍頭酷澎（Coupang）近日爆發史上最大規模個資外洩風波，約3370萬名用戶資料遭外洩，幾乎涵蓋全體會員。外界更震驚的是，事件疑由公司內部一名中國籍員工所為，此人目前已離職並離境。雖然執行長朴大俊已公開鞠躬致歉，但最新消息指出，該員工離職後，酷澎並未立即停用其系統權限，反讓對方有機會擅自存取企業內部資料，再度掀起爭議，目前已有20多萬名會員集體喊告。

執行長才剛道歉 又爆「離職員工未撤銷存取權限」爭議

酷澎執行長朴大俊於11月30日在首爾市政府出席緊急會議時，就史上最大規模的個資外洩事件公開鞠躬致歉。他坦言，公司在資安防護與內控管理上存在嚴重漏洞，未能有效保護用戶個人資料，同時強調，已主動向主管機關通報並全力配合調查，將全面強化資安系統、改善內部權限管理與審查流程，避免類似事件再度發生，盡速重建大眾信任。

廣告 廣告

未料，今日又爆出負責處理公司內部身分驗證作業的中國籍前員工（即涉嫌竊資者），離職後原本應立即失效的「存取令牌簽署金鑰」並未被撤銷或更新，導致其仍保有進入系統的權限，能持續存取內部資料，成為此次洩密事件的關鍵破口。

所謂「存取令牌簽署金鑰」，是建立內部系統登入憑證的核心密碼。若把「令牌」比喻為一次性門禁卡，那麼「簽署金鑰」就像蓋在門禁卡上的官方印章，用來確認其真偽；沒有這枚印章，即使拿到門禁卡也無法開門。因此，在資安管理上，簽署金鑰應在人員離職時立即失效，避免遭非法使用。

對於金鑰管理疏漏，酷澎回應稱，簽署金鑰的認證有效期依類型不同而異，業界一般設定為5到10年，但未回答此次涉案金鑰的具體期限，強調相關細節仍待警方調查中，暫不便公開。

酷澎執行長朴大俊昨日為本次個資外洩事件鞠躬致歉，並強調將全面強化資安系統。圖／截取自YT影片

疑「酷澎開發人員」爆料：酷澎超過一半的IT員工為「中國籍」

一名自稱「酷澎開發人員」的網友，近日在上班族匿名社群平台「Blind」發文，爆料酷澎IT團隊的人力結構失衡。他聲稱，目前酷澎「超過一半的IT員工為中國籍」，幾年前比例約僅20%至30%，但逐季增加，且在全員大會介紹新進人員時，「幾乎都是中國人，其次才是印度人」。

該名發文者還指出，酷澎大量從中國招募工程師並提供極優渥待遇，包括配置位於首爾蠶室（Jamsil）和「龍山」（Yongsan）的高級住宅，以及子女就讀國際學校的學費補助，甚至比韓國本地員工享有的福利更優。他也提到，每季離職的多是韓國員工，且比例持續攀升。

PO文者認為，本次個資外洩事件與「草率引進所謂優秀的中國籍工程師」有關，直言自己「真的該離開了」。不過，文中提及的數據與內容尚未被證實，亦無法確認發文者身份，但由於Blind需公司信箱驗證，因此推測其可能確為內部員工。目前酷澎尚未就相關爆料作出回應或說明。

一名自稱「酷澎開發人員」的網友，近日在「Blind」爆料，目前酷澎「超過一半的IT員工為中國籍」。圖／翻攝自酷澎臉書

20多萬名受害者集結 籌備向酷澎提起「集體訴訟」

根據韓媒報導，業界人士透露，酷澎個資外洩事件爆發後短短2天內，Naver平台上已成立近10個籌備集體訴訟的社團，其中多個群組迅速累積上萬名受害者加入，截至目前已有20多萬名受害者響應集體訴訟。社團管理員表示，平台目的不只是宣洩情緒，而是將正式向酷澎提起「集體訴訟」並爭取賠償，目前已開始聯繫大型律師事務所，號召受害者在公告欄登記參與。

韓國法制限制 賠償金額難預料

然而，法律專家指出，韓國目前並未針對個資外洩設置正式的集體訴訟制度，即使法院判決賠償，也僅限參與訴訟的人受益。現階段唯有違反《資本市場法》才允許進行真正的集體訴訟。過去案例顯示賠償金額通常相當有限，2016年Interpark駭客事件中，1030萬名受害者中僅約2400人提告，最終每人僅獲賠10萬韓元；2014年三家信用卡公司外洩1億筆個資案，最高法院於2018年亦僅判賠每人10萬韓元。

涉案員工已離職出境 調查恐受阻

針對此次客戶個資外洩事件，酷澎已於11月25日向警方報案，指稱入侵公司資訊系統、洩漏資料的嫌疑人是一名任職於公司的中國籍前員工。首爾地方警察廳網路調查科目前已正式展開調查。不過，更令人憂心的是，該名中國籍員工在案發後已離職並離境，使調查程序可能面臨更大阻礙，也增加釐清事實與追責的難度。



回到原文

更多鏡報報導

止咳藥應在「感冒尾聲」吃！藥師揭6成藥副作用 過量恐傷肝、心悸

怕被AI搶飯碗？前亞馬遜高層曝「2大生存心法」 真正決定錄取的不是經驗

網購1290元烏魚子拆開包裝卻傻眼！網見「內容物」笑翻：這詐騙挺幽默 業者無奈回應了