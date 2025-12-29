CEO最難察覺的決策盲區：你以為在做理性決策，當心是大腦騙了你！

十一月CEO50失敗學，談企業為何不自覺地落入組織慣性？

原來，要解組織慣性，得先懂你的大腦運作邏輯。

組織慣性為什麼對企業不好？全球環境快速變化，當企業偏好沿襲過去的習慣、決策模式，甚至抗拒改變，讓企業無法隨著外在環境調整，這會成為企業成長的重大阻力，甚至停滯、衰敗。因此，理解慣性的形成，才有機會打破慣性。

「國者人之積，人者心之器」，這是國父的名言。意思是，國家、社會、企業、組織都是由「人」所構成。而人的行為 由「心」決定，心即是大腦，要解決組織慣性產生的問題，就要先理解人，理解大腦，為何容易陷入「慣性」。

廣告 廣告

台灣腦科學家、台大心理系教授謝伯讓指出，人是活在大腦創造的虛擬世界裡，人對真實世界的認知，是由大腦建構出來的。例如，柏拉圖的洞穴寓言，人類像被綁在洞穴裡的囚犯，只能看見火光投射在牆上的影子，卻會把影子當成真實世界，渾然不知自己身在洞穴當中。

我們感受到的世界，只是感官（眼、耳）接收物理訊號（光波、聲波）後，轉化為電訊號，再由大腦「詮釋」出來的結果，因此，只要演算法有漏洞，就會產生慣性與錯覺。

大腦慣性形成的四大理由：

理由一：大腦依賴「捷思」 (Heuristics)：大腦為了節省能量與時間，會使用計算捷徑，雖然有效率，但會犧牲精確度。例如，在叢林中看到斷續的黃黑條紋，大腦會利用「連續性」直接判斷是「老虎」；

理由二：資訊超載導致「視盲」 (Blindness)：外界資訊量太大，大腦必須過濾，這導致我們「視而不見」。例如，當眼睛盯著旋轉的藍色十字，周圍原本存在的黃色亮點會從意識中消失。證明「注意力像聚光燈」，沒被照到的地方，大腦會停止處理，造成視而不見。

理由三：無意識的訊息處理 (Unconscious Processing)：我們以為自己是理性決策，其實大量決策受無意識影響。例如， 給剛吃飽的人同樣的爆米花，拿到「大桶」爆米花的人比「中桶」的人多吃了33%，這是環境暗示（容器大小）控制了食量，而非飢餓感。

又例如， 播法國音樂時法國酒銷量高，播德國音樂時德國酒銷量高，但消費者事後都否認受音樂影響其購買行為；名稱代碼簡單好念的（如 Kiki）的股票公司，上市初期股價表現優於發音拗口的，因為大腦喜歡「認知流暢度」。

理由四：先入為主的預設 (Priors)：大腦會根據過去經驗（Priors）來預測現在看到的影像。

凹臉錯覺 (Hollow Mask Illusion)實驗： 旋轉的面具，當轉到凹面時，大腦會強行將其看成凸面。因為我們這輩子沒看過「凹進去的臉」，大腦拒絕接受這種視覺資訊。

以組織來看，最常見的就是，容易依賴過去的成功經驗，來解讀目前的環境，這就是大腦有「先入為主」的觀念，讓組織看不清現況。

如何破解大腦產生的錯誤慣性？

謝伯讓提出了兩個解方：

1. 知識就是力量 (Meta-cognition)：知道「大腦會騙人」、知道「捷思」與「視盲」的存在。

當你知道這些慣性存在，你才有機會在關鍵時刻（如決策、投資、看財報）停下來，啟動「後設認知」，去檢查自己是否落入陷阱，設計出防呆機制或提醒自己跳脫框架。

2. 培養成長型心態 (Growth Mindset)：如果企業文化只獎勵成功、懲罰失敗，員工就會變成「定型心態」，只做簡單、安全、有慣性的事，唯有將失敗定義為學習的過程，大腦才願意跳脫舒適圈，對抗演化留下的大腦慣性。