CEO李燕被鍾欣凌點燃演員魂！ 談剃光頭猶豫了：我頭凹一個洞

李燕從「台劇女神」斜槓當起保養品牌CEO，11月再度因「雙11」創品牌7年營收新高，笑稱「在公司太閒」的她今（8日）宣布加盟新東家「齊石」，成為楊貴媚、鍾欣凌等影后師妹。今她出席記者會，特別改變妝容畫了煙燻妝，笑說：「想吸引不一樣的角色。」歡迎大家來找她拍戲。

44歲的李燕，曾是三立八點檔花旦，拍過《台灣龍捲風》《世間情》《甘味人生》等本土劇。她3年前拍完《一家團圓》後將重心轉移，擔任自創保養品牌「KOCSKIN克麗詩黛」品牌執行長，透露公司同事各司其職，自己也空出不少時間，除了追了不少影集重燃演員夢；加上媽媽是自己的忠實鐵粉，笑說媽媽為了看自己的戲，會凌晨5點起床看電視台的重播，更直言最近一次錄影已是《花甲少年趣旅行》，「媽媽已經看了重播好幾次。」

李燕分享會想簽約新東家，最大的原因是因為很欣賞的演員鍾欣凌也在齊石，「覺得她無所不能，什麼都能演，又跨足主持。」像是最近在Netflix影集《回魂計》的演技就讓她超驚豔。聊起想演的角色？她說：「女打仔、殺人犯都想演，變態的最好！」期望演技上有所突破。

李燕更直言「想演很醜、很搞笑的角色」，只是問起她能為戲剃光頭嗎？卻讓她立刻苦惱地說：「我上個月才剪掉20公分的頭髮，已經很後悔了。理光頭不是不可以，但我小時候坐螃蟹車曾滑到水溝裡，頭就凹一個洞。」笑說怕頭型不好看。



