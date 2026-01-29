CEO激戰網紅女下屬！呻吟聲傳遍辦公室 影片流出...公司火速除名

辦公室戀情。示意圖。取自Pexels



知名房地產媒體公司創辦人之一被指跟網紅女下屬有染，網路上瘋傳一段疑兩人在辦公室內發生「親密行為」的影片，隨後有內部道歉簡訊流出，稱是創辦人承認「自己逾越不該逾越的界限」；該公司官網事後將創辦人及女網紅除名，而該名網紅女下屬擁19萬粉絲帳戶也急關帳號！

桃色醜聞發生在新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers的辦公室。《8視界新聞網》報導，創辦人之一林姓CEO被指與公司網紅女下屬有染，兩人在辦公室激戰的影片流出，拍下深色窗簾的辦公室一舉一動，也錄下呻吟聲。

事後，網友在知名網路論壇Reddit上貼出了一張截圖，內容提到「我犯下了個人錯誤，逾越了不該逾越的界限」等字眼。暗指是CEO寫的道歉簡訊截圖。

最新消息指出，Property Lim Brothers發言人在28日告訴《8視界新聞網》，公司在完成内部檢討，已經對公司領導層進行調整，其中，相關者即日起已辭去他們的職位。

