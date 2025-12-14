CEO證實台灣有Costco要搬家！可能是「這門市」

生活中心／黃依婷報導

好市多執行長證實「遷址升級」計畫，其中就包含台灣的一家現有分店。（圖／翻攝自Google Maps）

美式賣場好市多（Costco）執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）11日在財報電話會議上投下震撼彈，透露2026會計年度已安排五項「遷址升級」計畫，其中就包含台灣的一家現有分店。消息曝光後，據點也引發外界猜測，不少人綜合線索後也推估，將搬遷升級的門市可能出現在這縣市。

美東時間11日下午五點，好市多召開2026會計年度第一季（截至2025年11月23日）財報電話會議。瓦克里斯首先揭示了全球展店計畫的調整，由於西班牙的多個新倉庫建設項目遭遇工期延誤，原本規劃於2026會計年度新開35家分店的目標，將下修至28家。

除了新店數量調整，瓦克里斯指出，2026會計年度已確定進行5家門市遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家及台灣1家。盼能透過這些「搬遷升級」行動，公司得以大幅提升會員購物體驗，進而顯著加速當地市場的銷售成長。

然而，雖然瓦克里斯未在會議上公布門市新址，不過早在2023年底好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫就曾在媒體餐敘坦言，租約將屆滿，高雄店確實要搬家，但搬遷沒有時程表，仍在都審階段，搬家主因為租約到期，也希望能尋覓更大到空間提供服務。不過搬遷相關企劃，好市多官方目前都仍未公開，詳細內容仍需待官方公告。

