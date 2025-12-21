CEO追求韌性 採在地、區域化策略

當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定情勢下，企業正重新檢視全球布局策略。安永會計師事務所最新發表的《安永CEO展望脈動調查》中顯示，高達72％受訪CEO將「在地化、區域化」列為長期策略方向，我認為這是企業展現不確定環境中追求韌性與成長的新趨勢。

調查指出，57％受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過一年，24％更認為將超過三年以上，應變風險的信心正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。52％CEO計畫在未來一年加碼投資以加速轉型，48％打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73％；我的看法是，領導者們逐漸適應不確定性且變得更加靈活，重新調整營運模式、擁抱變革，找到在全球經濟變化中蓬勃發展的新方法。

調查又發現，CEO在持續不確定性中擁抱變革和轉型；至於推動轉型的關鍵目標，有41％受訪者表示是為了提升企業的財務表現。

調查指出，72％企業推動在地化，63％推動區域化作為長期的策略性轉變，以適應市場動態和客戶期望的變化，同時推動3大重點策略：科技與數據、研發、營運與供應鏈。

我認為企業將生產、採購與決策機能部署在核心市場周邊，不僅有助降低供應鏈中斷風險，透過強化組織的靈活應變能力，也更快速回應客戶需求，把握區域市場的成長機會。

此外，隨著AI與數位轉型浪潮加速，69％受訪CEO認為網路安全威脅正影響創新，70％認為區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48％受訪CEO預期將在未來一年內推動傳統併購交易，多達73％CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長（Inorganic Growth）」策略。而企業未來一年內的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」及「併購以擴張業務並提升營運」。

以此可以看出，在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。

《安永CEO展望脈動調查》的這份調查是針對全球大企業共1200名執行長對總體經濟環境和公司績效展望的看法，根據5點量表（產業成長、價格與通貨膨脹、企業成長、人才、投資和技術）調查。受訪對象涵蓋多國消費者與健康、金融服務、工業與能源、基礎設施、科技媒體和電信等產業。