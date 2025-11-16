CEOWORLD全球最富裕城市排行榜：東京奪冠 台北第25

（中央社紐約15日綜合外電報導）國際商業雜誌CEOWORLD近期公布2025年全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪得第一。台北以8.67億美元GDP在300座城市中位居第25名，是台灣唯一進入前100名的城市。

CEOWORLD指出，這300座「都會巨人」—從巴黎、首爾到上海、新加坡—代表了全球商業的跳動心臟，占據全球GDP的相當份額。雖然GDP仍是衡量城市財富最常用的指標，但它只是故事的一部分。

CEOWORLD認為，城市的富裕度從來不只是人口規模或基礎建設的反映，而是創新密度、制度實力與資本流動性的綜合體現。最富裕的城市具有強大的吸引力—匯聚企業家、金融家、創作者與決策者，成為推動全球進步節奏的引擎。它們不只是城市，更是重塑金流、科技演進與政策走向的經濟生態系。

東京以2.55兆美元GDP奪回全球最富裕城市寶座，紐約－紐瓦克－澤西市都會區以2.49兆美元GDP緊追其後，大洛杉磯地區則以1.62兆美元名列第3。這些城市強權共同構成全球經濟的支柱—以無可匹敵的規模掌控資本、創新與影響力。

CEOWORLD指出，日本首都東京霸榜絕非偶然。這座城市持續是營運效率、科技成熟度與嚴謹經濟治理的標竿。東京將創新與基礎建設高度整合—從交通運輸、金融網絡到產業供應鏈，其運作精準度近乎無可匹敵。

紐約的故事是金融引力與韌性的結合。其都會區GDP幾乎與東京打成平手，反映其在全球金融、房地產與創新領域的核心地位。曼哈頓的天際線不僅象徵野心，更是全球資本流動的垂直體現。

洛杉磯則是展現了文化資本如何轉化成經濟資本。以好萊塢為核心的娛樂產業，已進化成涵蓋數位媒體、遊戲、虛擬製作等更廣泛創意經濟。同時，該市的科技與綠能產業也正迅速擴張，吸引風險資本與年輕創新者。

第4至第10名依序是倫敦、首爾、巴黎、芝加哥、大阪－神戶、舊金山灣區、上海。

這前十大城市就占了全球GDP的近三分之一，顯示經濟實力正日益集中在那些推動創新、資本流動與全球競爭力的都市中心。

在前十大城市中，亞洲城市占了4席。其他表現亮眼的亞洲城市還有北京（第11名）、新加坡（第16名）、深圳（第21名）、台北（第25名）、重慶（第26名）、廣州（第27名）、香港（第29名）、名古屋（第30名）和曼谷（第46名）。

亞洲城市在2025年排名中的突出表現，反映全球經濟重心向東移的更大趨勢。首爾的迅速崛起—如今已是全球第5富裕的城市—凸顯韓國在科技、電子與數位創新領域的強大實力。

同時，上海正持續轉型為全球金融與物流樞紐，連結東西方。其快速現代化與政府主導的基礎建設投資，展現中國挑戰傳統西方權力中心的長期雄心。

至於台灣方面，除台北以8.67億美元GDP名列25名之外，台中以4.36億美元排名第116名，高雄以4.33億美元位居第117名，桃園以3.347億美元排名第152名，台南則以2.887億美元名列第174名。（編譯：嚴思祺）1141116