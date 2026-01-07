《CES亮點孕育新飆股》三萬點穿越股

文 ‧ 張興華

攸關科技最新應用趨勢與消費性電子商品開發潮流的2026年美國消費性電子展(CES)，於本月6日至9日於拉斯維加斯盛大登場，本屆除了邀請到輝達(NVDA)執行長黃仁勳與超微(AMD)執行長蘇姿丰二大科技巨頭發表主題演講外，今年CES展亦聚焦「實體AI落地應用」，從雲端運算延伸至機器人、智慧家電與自駕車等領域，直接照亮台美科技供應鏈，於今年迎來數千億元的新訂單商機。

AI Forward透露未來科技發展趨勢

今年的CES展會以「AI Forward」(前瞻AI)為主題，預計吸引13萬人參觀，且有近4500家來自全球各地廠商參展，規模堪稱為歷年之最。

2026年的CES展場上秀出的最新AI技術與產品，預計於展出後的半年至一年內陸續量產上市，直接牽動消費市場的關注與採購，亦影響相關供應鏈廠商的接單動能，以及關係到廠商今年的營收獲利表現。

從 雲端 邁向邊緣 AI落地變現

呼應今年CES展的「前瞻AI」主題，永豐金證券指出，現階段AI技術發展已進入「從雲端走向邊緣」應用的關鍵轉折點。過去兩年AI應用多集中資料中心的大型語言模型訓練，今年將是全面擴大滲透至消費性電子產品，這也意味AI不限於科技巨頭間的基礎建設競賽，而是成為市場終端消費者帶來實質效益的應用，並代表AI產業正式進入「落地變現」階段。

本屆CES展所聚焦主軸從雲端運算延伸至機器人、智慧家電與自駕車等領域，可稱為美台科技業帶來全面升級商機，且對台AI供應鏈的製造廠商來說，這波實體的AI浪潮，將帶來數千億元的新增訂單商機，遠較先前的雲端AI應用，更具持續性與規模。

黃仁勳開講Nvidia Live四大重點

輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰二人於5日展前分別受邀發表專題演說，其中黃仁勳以「Nvidia Live」為題，提出四項重點，分別為：

一、發表Cosmos平台，為實體AI設計的開源世界基礎模型平台(WFM)，可運用於機器人與自駕車上，將大幅降低訓練成本，並加速實體AI由實驗室走向商業化。

二、與聯發科(2454)合作設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，透過Project DIGITS整合GB10晶片、128GB記憶體4TB儲存空間，開發出新桌上型AI超級電腦，預計今年5月上市、定價3000美元，讓桌上AI超級電腦可以普及化。

三、Blackwell晶片已於全球45座廠全面量產，並點名華碩(2357)、技嘉(2376)、鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、和碩(4938)與緯創(3231)等台廠夥伴。

四、發表新款搭配AI的RTX50系列顯卡，可生成更精準的人臉模型及提升遊戲畫面至電影級效果，預計於元月底上市，價格在599美元至1999美元之間。

蘇姿丰闡釋「AI如何改變世界」

而超微執行長蘇姿丰則以「AI如何改變世界」為題，在2026 CES展開幕發表演說，並展示超微透過運算堆疊整合方式，推升技術再突破，其中包括其最新的MI400系列GPU的開發，做為爭取資料中心市場的關鍵利器，挑戰輝達的意味濃厚，另發表結合台積電(2330)N2製程的新一代Zen6架構處理器，強化AI運算速度，可與競爭對手英特爾(Intel)處理器互別苗頭。同時，亦展示超微於AI PC的完整方案，有效整合CPU、GPU與NPU的差異性，並為客戶自雲端到邊緣運用的完整AI，提供一站式整決方案

