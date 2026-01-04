CES倒數！AI軍備賽開打 緊盯黃仁勳凌晨演講「輝達概念股」全面點火？

記者許雅惠／台北報導

CES 2026 將於1/6-1/9正式展開（圖／翻攝自CES官網）

全球科技圈年度最大盛事，國際消費電子展（CES）即將登場！2026 CES將於美國拉斯維加斯在台灣時間6日正式揭幕，本屆展會全面鎖定「人工智慧（AI）」主軸，人形機器人、穿戴式裝置、自駕車等黑科技齊發，宛如一場AI實力大閱兵。其中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講更被視為AI產業最新風向球，備受全球矚目。

CES早已不只是消費性電子展，更成為全球AI軍備競賽的展示舞台。包括輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰都將親上火線，大談AI未來藍圖。市場傳出，黃仁勳將於台灣時間6日凌晨5點發表主題演講，相關內容勢必牽動全球科技股神經。

業界也盛傳，黃仁勳結束CES行程後，預計於1月底訪台，除將出席輝達台灣尾牙外，外界更關注是否親自揭曉輝達台灣總部落腳台北北士科的最新進展。半導體圈人士透露，為爭取更多台積電先進製程產能，黃仁勳今年回台行程恐將更加密集。

本屆CES另一大亮點，還包括人形機器人、AI無人機與自動駕駛車全面進化，各大晶片廠也將端出「物理AI」解決方案，展示如何讓AI真正走進現實世界。此外，AI驅動的穿戴式裝置與健康追蹤產品也將首度亮相，外型可能是智慧戒指、眼鏡，甚至是胸針，話題十足。

隨著CES熱度升溫，市場也點名「輝達概念股」可望再掀行情，包括台達電（2308）、英業達（2356）、技嘉（2376）、宜鼎（5289）、所羅門（2359）等台廠，有望隨著輝達AI與機器人布局再度成為資金追逐焦點。

