CES倒數2天！ 市場緊盯AI風向點火「輝達概念股」

CES展6日將在美國拉斯維加斯揭開序幕。（圖／方萬民攝）

全球科技業年度最大盛會－國際消費電子展（CES）6日將在美國拉斯維加斯揭開序幕。這次聚焦在與人工智慧（AI）相關的技術發展，例如人形機器人、穿戴式裝置與自駕車等。其中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的演說最受矚目，被視為AI風向的新指標。

CES展成為全球AI軍備競賽的展示會場，包括輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰人將大談AI前景，據悉黃仁勳將於台灣時間6日凌晨5點發表主題演講。

傳黃仁勳結束CES行程之後，將於1月底訪台，除出席輝達台灣尾牙，可望親自揭曉輝達台灣總部落腳台北北士科的進展。半導體業者透露，為爭取更多台積電先進製程產能，黃仁勳今年將密集訪台。

人形機器人、AI無人機與自動駕駛汽車，爲本屆CES展的另一焦點。各晶片製造商會詳細介紹他們為物理AI提供動力的計畫。AI驅動的穿戴式裝置和健身追蹤器將首次亮相，可能以智慧戒指、眼鏡或胸針的形式出現。

此次大會有望使輝達台灣機器人相關供應鏈、「老黃概念股」股價再創一波漲勢，包括台達電（2308）、英業達（2356）、技嘉（2376）、宜鼎（5289）、所羅門（2359）等，將重獲市場關注。

