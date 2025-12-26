CES各大廠神仙打架 英特爾首顆18A製程處理器將亮相、三星AI家電秀肌肉

消費性電子展（CES 2026）將在2026年1月6日盛大開展。（翻攝自CES臉書）

美國消費性電子展（CES 2026）將在2026年1月6日盛大開展，各大廠預計都將拿出渾身解術，英特爾預計會發佈代號「Panther Lake」的新一代行動與桌上型處理器Core Ultra Series 3，三星也將展示最新顯示技術和智慧家電。

全球科技風向球美國消費性電子展（CES 2026）將在2026年1月6日盛大開展，預計將引領2026年的科技產品方向，同時可以肯定的是，各家產品將脫不了AI，AI可謂是全面席捲業界。

首先關注的是英特爾代號「Panther Lake」的新一代行動與桌上型處理器Core Ultra Series 3，該款處理器可說是萬眾期待，英特爾自今年COMPUTEX後就多次舉辦活動分享相關內容，不過以Panther Lake打造的處理器始終未正式發表，因此外界預期CES上有望見到其全貌。

對於英特爾來說，Panther Lake非常重要，這是第一顆採用自家18A製程打造的處理器，與前一代採用台積電N3B製程的Arrow Lake相比，是否有大幅領先或是能耗表現狀況，都讓外界非常期待。

三星宣布將於2026年1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES 2026），展示全新 AI 智慧生活家電陣容，此次於 CES 現場，三星將呈現多項居家生活升級體驗，透過AI 客製化照護與強化硬體效能的深度整合，讓家電更智慧地融入並貼近使用者的日常生活。今年，三星進一步升級 Bespoke AI 智慧家電系列，聚焦於更聰明的衣物護理、直覺式溫控體驗與更便利的清潔流程，並透過裝置間的無縫合作打造能因應不同生活型態的智慧居家生態圈。展出亮點涵蓋全新Bespoke AI AirDresser 電子衣櫥、Bespoke AI Laundry Combo 滾筒洗衣機、Bespoke AI WindFree Pro 以及旗艦級 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra 掃拖機器人。

今年三星也將持續升級觀影體驗，推出全新Micro RGB技術，採用亞100微米的紅、綠、藍LED，每顆LED均可獨立發光，實現更精準的光線控制，並提升色彩準確度。隨著全球最大規模國際消費電子產品展覽會——CES 2026即將登場，各界目光也聚焦於三星將於展會中帶來的最新先進科技。



