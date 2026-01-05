CES展友達秀顯示介面、車用運算及智慧車聯

（中央社記者潘智義台北5日電）面板廠友達光電將旗下汽車供應鏈整合為「友達智慧移動AUO Mobility Solutions」，今天宣布將參與1月6至9日在美國拉斯維加斯消費性電子展（CES），展示顯示介面、車用運算、智慧車聯3大核心能力，建構未來智慧移動的致勝方程式。

友達光電總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁表示，「顯示人機互動」是智慧座艙創新的核心樞紐，友達智慧移動以此為起點，延伸串接運算平台及整合車聯網交互協同，驅動AI與軟體定義車輛下的移動體驗。

柯富仁指出，高度互聯的智慧車世代，個人化座艙體驗愈趨於成熟，伴隨更沉浸式的行車與娛樂資訊、更多元的先進駕駛輔助、具舒適體感與駕駛安全監測等功能。友達智慧移動在CES 2026當中，將展示以顯示人機介面為基礎，延伸出全方位解決方案。

在座艙的駕駛與中控區域，友達推出採微型發光二極體（Micro LED）顯示技術與獨家抗反光技術，打造全球首款透明Micro LED顯示器模組，擁有超高亮度及高透明度的優勢，並支援多維度拼接設計、動態部署，讓輕盈通透的外觀與數位內容完美融合。

同時，友達首度將先進抗反光技術導入於中控台，提供全時可視效果，帶來清晰且不干擾的駕駛與座艙操作體驗，不僅提升行車安全，並與座艙環境更自然融合。（編輯：張均懋）1150105