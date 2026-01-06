CES展新商機1／輝達執行長黃仁勳：實體AI的ChatGPT時刻已經來臨

黃仁勳表示，實體AI的ChatGPT時代已經來臨。（本刊資料照）

3年前，輝達執行長黃仁勳在喊出AI的iPhone時刻來臨之後，科技業掀起了AI的狂風巨浪，今天，黃仁勳再度在美國消費性電子展宣布，實體AI的ChatGPT時刻已經來臨，AI將從螢幕走向真實物理世界，輝達也推出自駕車平台導入賓士汽車的CLA系列，他並且預估，10年內將有高比例的車輛時現自動駕駛。

輝達執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）揭示人工智慧（AI）未來的發展趨勢，他在演講時表示，實體AI的ChatGPT時刻已經來臨，AI將從螢幕走向真實物理世界。輝達推出自駕車平台導入賓士汽車的CLA系列，全球第一量L4等級的自駕車第一季將在美國上市，第二季在歐洲上路，下半年將進入亞洲市場。

黃仁勳指出，繼2022年OpenAI發表ChatGPT之後，輝達現在推出自駕車平台Alpmayo，並與賓士等汽車廠合作，Alpamayo具備高度自主決策能力，每輛車都配備多樣化的感測器，必要時可以自動切換到保守模式，確保駕駛安全，這套系統不只支援私人車輛自動駕駛，也可以作為無人計程車平台，他預估，十年內將有高比例的車輛實現自動駕駛。

除了自駕車以外，黃仁勳也在演講台上大秀人形機器人，並表示我們必須建造工廠、打造你們的生產線，設計負責組裝你們的製造流程，讓各類工廠的設計和營運更好，在黃仁勳演講時背後的影片中，台積電、鴻海和緯創等台灣廠商都成為輝達實體人工智慧協助解決缺貨的案例。

黃仁勳在演講中也展示輝達的最新晶片Rubin進入全面量產，在支援聊天機器人與其他AI應用時的算力，可以達到上一代Blackwell晶片的五倍。黃仁勳指出，前一代組裝可能需要2個小時，這次新平台僅需要幾分鐘左右，因為運算能力大幅提升，軟硬體也深度整合，Vera Rubin是由六款全新晶片組成，可以大幅縮短訓練時間並降低推論成本，預計下半年透過合作廠商供應，正朝向客戶部署的階段。

