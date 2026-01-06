CES展新商機2／華碩、宏碁搶攻AI PC面板雙虎力推智慧座艙

一年一度的CES大展開展，各科技廠就等著各顯身手。（翻攝CES官網）

一年一度的美國消費性電子展（CES）正在拉斯維加斯盛大開展，不僅吸引全球各科技廠到現場一較高下，更被全球科技大廠視為市場風向球，2026年趨勢賣什麼就看這一場！而供應鏈也傳出，台灣華碩、宏碁將在AI PC有重大且划算的突破設計，助攻AI PC更容易深入消費市場。而積極轉型的群創與友達則是搭上電動車及AI商機，已準備多時要端出多項智慧座艙創新應用。

PC品牌廠叫進AI PC已非新鮮事，不過這兩年在AI應用軟體真正落地成為消費者的生活與工作的必備品之後，AI PC的崛起也持為必然之勢，只是問題來到了換機潮究竟何時發生，滲透率與甜蜜點又要如何觀察。

加上記憶體價格一路暴漲，漲到華碩與聯想都禁不住記憶體等零組件的凌厲漲勢，2025年底就已經宣布從2026年1月5日起漲價，而這下對於AI PC的推廣也能形成價格障礙，不過，供應鏈透露，另有其他法寶可以降低進入門檻，也會成為華碩、宏碁接下來推廣AI PC的一大主力，答案就在接下來的CES大展中。

除了NB品牌廠外，面板雙雄群創、友達也積極展現研發實力，友達方面已經喊話會在CES大展中展示出其顯示介面、車用運算、智慧車聯三大核心成效，攜手產業客戶由產品開發深度合作，要以人機介面為基礎，延伸出全方位的車用解決方案。

友達出手打造的智慧座艙域控平台，支援CabConnect Domain Controller（CDC）、分區架構並整合AI運算模組，提供智慧體感與座艙互動功能，透過模組化設計與系統整合，進而驅動座艙功能升級，同時可以控制多個車內顯示器、感測器與裝置，支援螢幕鏡像、AI即時診斷，還可以個人化調整區域車室溫度。

群創方面的動作也不落於後，此次CES大展正鎖定智慧零售、座艙顯示及智慧家居等場域，展出包括全球首發的5萬尼特超高亮度HUD、Micro LED透明顯示窗戶等多款前瞻產品，展現從面板製造跨入場域整合布局的實力。

針對車用與航海市場，群創推出Micro LED黑科技，其中「超高亮度Micro LED抬頭顯示器（HUD）」直顯亮度高達50,000 nits，能突破海面反光或強烈日照造成的影像模糊，確保導航資訊清晰可見；另一款「Micro LED隱視顯示器」關閉時如高級內裝飾板，啟動後達2000 nits高亮度，兼顧ESG節能要求與車艙美學。

