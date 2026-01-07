CES展新商機4／ 告別扎針痛苦 台亞組隊卡位智慧醫療推穿戴式血糖監測

台亞半導體與麗臺生醫合作推出穿戴式血糖測量裝置。（台亞半導體提供）

一年一度的美國消費性電子展（CES）上，數位健康也是矚目亮點。台亞半導體本次參展，積極串連醫療通路與系統廠商，發表非侵入式血糖感測技術和智慧穿戴方案。在傳統發射感測元件之外，台亞展示透過「軟硬結合」策略，利用半導體感測技術卡位智慧醫療的新成長曲線。

鎖定減重管理與糖尿病預防商機，台亞在CES上與麗臺生醫共同發表「非侵入式無創血糖智慧手錶」。透過台亞的感測技術，使用者不用像傳統血糖計一樣扎針採血，僅需配戴於手腕，即可感測皮下組織液中的葡萄糖濃度。麗臺生醫則負責導入AI演算法與智慧健康雲平台，將感測到的物理訊號轉化為即時數據。

台亞半導體董事長李國光表示，智慧手錶的平均誤差率小於15％，並具備高續航力，解決了目前市面上一般裝置需每兩週更換耗材的痛點。

台亞透露，將聚焦於健康促進與疾病預防市場，特別是現代人關注的代謝症候群問題，未來基於同樣技術，也預計推出智慧指環、手環等更多元的智慧穿戴裝置。

同日，台亞也宣布與晉弘科技子公司晉昇智能合作，針對高階醫療等級需求，推出更精密的血糖檢測模組。台亞表示，相關研發由集團子公司星亞視覺、和亞智慧、上亞科技與臺北醫學大學合力，並於內部與臨床前驗證，未來將朝醫療級所要求的誤差標準推進，並同步規劃發展血糖監測平台。

台亞半導體（原名光磊科技）於2021年由日本日亞化學接手，專註於光電與感測元件。台亞半導體副董事長暨日亞化學專務取締役戴圳家表示，台亞本次跨足智慧醫療，新技術的最大價值是讓血糖監測變得自然無痛，解放了使用者對「扎針」的恐懼與依賴，未來目標從消費電子再跨越到專業醫療級應用。

