CES展登場 宏碁、華碩多家台廠推AI新品

（中央社記者吳家豪台北6日電）消費性電子展（CES）自美國時間6日至9日在拉斯維加斯舉行，包括宏碁、華碩、技嘉、微星等多家台廠發表人工智慧（AI）相關新產品，橫跨筆記型電腦、商務筆電、電競眼鏡、顯示卡、伺服器、網通、實體AI類別。

宏碁今天發表全新Predator與Nitro電競筆電，搭載Intel Core Ultra系列3處理器，結合NVIDIA GeForce RTX 50系列筆電繪圖處理器（GPU），升級效能與繪圖表現，並支援Acer Intelligence Space，可透過AI提升創造力、生產力及遊戲體驗。

宏碁也擴展網通產品陣容，推出全新Predator 5G CPE、Wi-Fi 7網狀路由器與行動熱點，為電競、居家與行動使用場景提供高速連線體驗。

華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」在慶祝成立20週年之際，發表新一代電競筆電、桌上型電腦、主機板與周邊。其中，ROG Zephyrus系列筆電在纖薄機身中，提供全天電池續航力、AI功能與高效散熱系統；新一代ROG Zephyrus G14與G16搭載次世代處理器與全新高動態範圍（HDR）螢幕。

華碩另推出ROG XREAL R1電競眼鏡，搭配ROG Control Dock控制底座可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，玩家可在觀看距離4公尺處體驗等同171吋的虛擬螢幕，以及高達57度的視野。

技嘉在CES 2026推出一站式GIGAPOD AI資料中心解決方案，整合高效能伺服器、高速網路與GIGABYTE POD Manager管理平台，協助企業加速AI基礎設施的規劃、部署與驗收流程；同時也展示從高密度液冷系統到靈活氣冷伺服器的產品陣容，滿足AI與高效能運算（HPC）工作負載需求。

隨著代理AI時代來臨，技嘉推出AI TOP超級電腦系列，採用伺服器等級硬體，以可負擔的運算成本，讓企業及個人在內部環境執行生成式AI任務與檢索增強生成（RAG）模型微調，且所有資料都在本地端運算，確保資料的私有安全。

微星在CES 2026發表新一代Prestige商務筆電，搭載Intel Core Ultra系列3處理器，升級散熱系統及I/O連接埠配置，將於1月下旬在台灣開賣。（編輯：張均懋）1150106