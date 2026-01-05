CES搶先看！三星冰箱會說話 LG機器人做早餐

藍色星空下一秒變成海洋，三星CES展區視覺效果滿分，處處充滿科技感。（圖／東森新聞）





全球科技業風向球CES，將在美國時間6日正式登場，《EBC東森財經》採訪團隊也提前抵達現場，搶先直擊這次的亮點。除了AI穿戴裝置之外，韓國電子大廠也大秀AI家電，LG機器人會作早餐，三星最厲害的是冰箱竟然會說話，還能夠撥打電話。

藍色星空下一秒變成海洋，三星CES展區視覺效果滿分，處處充滿科技感，就連冰箱也會說話，不用動到雙手，冰箱就會自動打開。除了會說話，螢幕還會顯示裡面有哪些食物，把番茄拿走，圖示也會跟著消失，就算再放回不同層，它還是可以立刻顯示出來，但最酷的是，它甚至可以打電話。

三星大秀肌肉，掃地機器人可以語音控制，上下樓梯打掃不是問題。日常生活的好幫手還有AI電子衣櫥洗烘機，洗衣、烘乾還能自動撫平衣物皺褶。

三星工作人員：「這款產品足夠溫和，它處理衣物乾燥的方法，不會像用烘乾機那樣造成損傷，因此對於任何需要乾洗、蒸氣熨燙，或其他方式的人來說，這都是一個絕佳的解決方案。」

除了三星端出黑科技，今年CES的展前亮點，也很明顯跟往年都是機器人電腦不太一樣，這次大多都是居家生活用品跟穿戴裝置。

現在穿戴式裝置非常紅，像AI眼鏡，它厲害的地方就是對臉盲人的最大福音。打開NBA球賽轉播，球員好多分不清楚誰是誰，AI眼鏡除了辨識球員名字，還能告訴你它的比賽表現。或是看電影想知道演員是誰，未來也都會直接顯示在鏡片上，甚至連水族箱的各種魚類都能辨識。

AI眼鏡廠商：「你可以與它進行交流，我們會在眼鏡中內建我們自主研發的AI，你可以跟它互動，雖然它目前還無法直接回答你的問題，但我們正在研發的智慧眼鏡，未來就可以做到。」

穿戴裝置除了眼鏡以外，還有AI戒指，按一下戒指上面，對著它講話，它就可以直接連結手機，轉錄成文字版。除了AI戒指外還有AI調理機，透過螢幕監看，5分鐘就能靠AI煮出燉飯。這次CES亮點滿滿，各廠端出肌肉，準備在展間大秀一波。

