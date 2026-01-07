CES最吸睛畫面！Android XR登上拉斯維加斯Sphere

【記者趙筱文／台北報導】2026 CES正式在美國拉斯維加斯登場，Google直接把Android XR搬上拉斯維加斯天際線，點亮地標建築Sphere。巨型球體外牆化身為沉浸式展示舞台，Android機器人戴上XR頭戴裝置，在球面影像中穿梭太空、空中作畫、邊打遊戲邊獲得AI即時協助，完整呈現結合Gemini的Android XR如何把「看、玩、創作」推進到下一個維度。這場視覺規模拉滿的展示，也被視為Google對外釋出的訊號：Android XR已從概念階段，正式走向可落地的生態系。

廣告 廣告

Google已於去年12月9日透過線上活動「The Android Show: XR Edition」揭開Android XR的藍圖，當時除了公布多項系統與平台更新，也同步預覽AI眼鏡、有線XR眼鏡等未來裝置方向，並確認Android XR將作為「下一代頭戴式裝置與智慧眼鏡」的核心作業系統。隨後，Samsung也推出支援Android XR的Galaxy XR，讓整個平台更快進入實際應用階段。

在頭戴式裝置功能上，Google近期已陸續為Galaxy XR推送新體驗，其中包括PC Connect電腦同步連結Beta版，可將Windows電腦桌面或單一視窗拉進虛擬空間，與Google Play原生App並排使用，不論是處理工作還是遊玩PC遊戲，都能跳脫實體螢幕限制。另一項「旅行模式」則鎖定移動場景，即使在飛機等狹小空間，畫面仍能穩定呈現，瞬間切換成個人電影院或沉浸式辦公室。視訊通話方面，Google也導入名為Likeness的數位化身技術，即時還原使用者的臉部表情與手勢，讓XR通話不再只是卡通替身，而是更接近真實互動。

在裝置布局上，Google明確採取「不只一種形態」的策略，強調Android XR將支援多元硬體。AI眼鏡部分，Google已宣布與Samsung、Gentle Monster、Warby Parker合作，規劃兩種路線，一款主打語音互動與免看螢幕的即時協助，另一款則在鏡片中加入顯示功能，可在需要時提供導航提示、即時翻譯字幕等資訊，首款產品預計明年登場。

同時，Android XR也延伸到有線XR眼鏡領域，Google已展示由 XREAL 打造的Project Aura，主打70度視野與光學透視顯示，能在不遮擋現實環境的前提下，把多個虛擬視窗疊加在視野中，適合長時間工作或日常使用，並預計於明年公布上市資訊。

對開發者而言，Google也同步釋出Android XR SDK Developer Preview 3，正式開放AI眼鏡應用開發，並提供相關 API，讓開發者能打造更多貼近生活的擴增實境服務。從拉斯維加斯Sphere的高調亮相，到去年底對生態系的完整鋪陳，Google正一步步把 Android XR從舞台展示，推向真正進入日常的運算平台。

Google在CES期間點亮拉斯維加斯地標Sphere，外牆以「Gemini on Android XR」沉浸式畫面，展示AI與XR結合的未來應用場景。Google官網

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

直擊｜林光寧追思會生前最帥模樣曝光！楊乃文素顏現身 蕭敬騰、Summer拜別慈父

丟丟妹心臟劇痛！送急診「痛哭交代遺言」 親揭最新病況

8成學生沉溺社群！網路公審逼上絕路 專家指「旁觀者正義」是唯一救贖（壹蘋10點強打）

