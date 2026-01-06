CES賭城登場！蘇姿丰秀最新款晶片 樂高推互動式AI積木

全球科技盛會，年度消費性電子展（CES），5日在美國賭城拉斯維加斯隆重開幕，超微執行長蘇姿丰秀出次世代AI機架式伺服器，跟採用2奈米技術號稱全球最小的AI開發平台，要跟人工智慧龍頭輝達互別苗頭。展場內也出現不少亮點，包括人形機器人量產版、互動式AI樂高積木，都讓外界相當期待。

美國賭城5日舉辦消費性電子展，超微執行長蘇姿丰發表演說，除了秀出次世代AI機架式伺服器Helios，還端出最新款的MI455晶片， 蘇姿丰稱，「MI455是我們至今製造過最先進的晶片，它真的非常大，有3200億個晶體管，比MI355多了七成」，要跟人工智慧龍頭輝達戶別苗頭。

蘇姿丰端出最新款的MI455晶片。圖／路透社、美聯社

蘇姿丰還提到正在開發中的MI500系列，採用2奈米製程技術，預計在2027年推出，另外還有針對開發者設計，號稱全球最小的AI開發平台，能夠在不連接雲端的情況下，運行高達2000億參數的大型模型，令外界相當期待，而展場內各大公司爭奇鬥艷，也出現不少亮點。

韓國現代汽車跟波士頓動力公司，合作開發人形機器人量產版，預計從2028年開始，部署在美國喬治亞州的工廠內；樂高積木公司則推出全新的「SMART Play」智慧模組，在樂高積木中搭載晶片，透過空間感知跟即時反應的能力，隨著玩家遊玩時的各種動作資訊，產生對應的音效、燈光等行為，當中星際大戰系列套組將會是第一個採用的IP，預計將在3月全球開賣，讓粉絲們相當期待。

樂高推出互動式AI樂高積木。圖／路透社、美聯社

