CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

CES 2026倒數計時，聯發科（2454）、義隆、聯詠、瑞昱、擷發科、威鋒等台灣IC設計廠都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術。

聯發科往年都是CES常客，去年還由輝達執行長黃仁勳在專題演講中公布合作AI超級電腦「Project DIGITS」，當中搭載的超級晶片GB10是雙方合作成果，外界期待聯發科今年在展覽中的上菜內容。

義隆將由董座葉儀晧領軍前往CES，大秀無人機相關技術方案。義隆是透過既有AI邊緣運算技術，揮軍無人機市場，展現AI多元應用的強勁實力。

廣告 廣告

擷發科預計在CES 2026展示AI軟體服務平台相關技術。

威盛集團旗下威鋒，也將在CES 2026大秀全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線VL122 與VL123，宣示進軍工業級應用市場。

另外，在美掛牌的驅動IC大廠奇景子公司源奇科技，與神盾集團旗下芯鼎合作，將於CES 2026展示最新無人機AI影像解決方案。

【看原文連結】

更多udn報導

不是金屬！機場1穿搭超母湯 苦主揭慘痛經驗

男星捲醜聞公布病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

挖20年前台北跨年豪華卡司 網驚：化成灰都認得

一圖封神？女星開衩「肉色模糊」讓人噴鼻血