CES 2026大會師 華碩、宏碁、微星秀PC新品

PC市場籠罩在記憶體缺貨大漲價陰霾之際，各大品牌廠仍將在CES 2026大會師，包括華碩（2357）、宏碁、微星、技嘉等台廠都將揮軍拉斯維加斯，端出搭載包含搭載英特爾新款處理器Panther Lake，以及高通、超微最新處理器的新品，涵蓋AI PC、商用、電競及周邊裝置等，全力突圍，衝刺銷售。

CES 2026也是各大PC處理器平台大秀肌肉的舞台，英特爾有望端出首款採用旗下18A製程打造的Panther Lake處理器；業界盛傳超微可能發表新款Ryzen 9000X3D系列處理器，或是Ryzen AI 400系列處理器。

高通方面，先前已發表第二個安謀架構的PC晶片驍龍X2 Elite，同步發表具備高達18個核心的驍龍X2 Elite Extreme，但當時未展示與PC品牌商合作的機種，預料將會在CES 2026年有進一步消息。

華碩照慣例將於CES舉辦兩場發表會，旗下電競品牌ROG活動將於美西時間2026年元月5日登場，隔天登場的活動主題為「Always Incredible」，聚焦AI提供智慧運算解決方案，提升生產力、創造力和便利性。

宏碁在CES 2026並未舉辦發表會，但也將釋出一系列新品，包含AI PC、電競及PC周邊裝置；微星則預計發表AI PC、電競等相關機種。

