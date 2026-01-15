CES 2026揭示7大AI趨勢 工研院透視大展系列

工研院舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，由產業研究團隊帶回第一手展會現場情報及洞見。

美國消費電子展（CES）作為全球最具指標性的消費性電子展會，向來被視為年度科技產業的重要風向球。隨著AI技術全面重塑產業樣貌，工研院今（十五）日舉辦「透視大展系列：CES二○二六重點趨勢研討會」，分享第一手展會觀察。工研院指出，今年CES大會以「Innovators Show Up」為主題，凸顯AI時代創新的關鍵角色，也呼應當前產業的重要轉折︱實體AI加速落地、對話式AI全面滲透，正成為推動產業前行的核心動能。

工研院觀察，今年CES是一場由AI主導的科技轉型，並呈現多項關鍵趨勢，正深刻影響未來數年的生活樣貌與產業格局。一方面，AI算力仍是產業關注重點，NVIDIA、AMD與Intel不再只著眼晶片效能，而是強調從硬體、軟體到平台的整體整合；另一方面，實體AI（Physical AI）持續推進，AI應用逐漸從對話場景延伸至機器人、自動駕駛與各類終端裝置。同時，沉浸式體驗與智慧裝置持續升級，Google旗下Gemini AI串聯電視、手機、穿戴與車用場景，反映「萬物皆有AI」的發展正逐步落實。

本次CES二○二六展會揭示七大科技趨勢，分別為：趨勢一，智慧影像、對話式互動與AI家居生態系打造沉浸式體驗；趨勢二，雲端、邊緣及個人算力同步升級推動AI普及；趨勢三，AI開始懂物理世界正式走進生活場景；趨勢四，AI打造供應鏈上游亮點，晶片廠領導模型與硬體創新；趨勢五，AI成就供應鏈下游，跨業結盟創造新價值；趨勢六，軟體定義車輛與AI無所不在，智慧移動成形；以及趨勢七，從設備走向勞動力，機器人成為新生產力。