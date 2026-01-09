CES 2026新商機！AI PC 機器人同起飛 受惠台廠供應鏈曝光

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 全球科技產業邁向 2026 年之際，市場主軸逐步由消費性電子復甦，轉向以 AI、先進半導體與高效能運算（HPC） 為核心的結構性成長。短期內，手機與部分成熟製程仍受需求飽和與淡季影響，個別公司獲利出現修正；但中長期來看，AI 伺服器、先進封裝、ABF 載板、散熱、水冷、特殊氣體與邊緣運算相關供應鏈持續擴張，成為台股最重要的成長動能。

以下是國泰證期今天(9日)早盤後，解析聚焦半導體製造、AI伺服器、關鍵零組件與新興應用，評析主要指標公司營運近況與 2025〜2027 年展望。

2026 CES展

AI PC滲透率2026/27年近60%/80%，ARM架構逐步衝擊X86。台廠華碩、技嘉維持買進。AI推動機器人、邊緣運算升級，零組件廠商包含上銀、鈞興-KY、台灣精銳、宇隆、全球傳動及研華。

大立光(3008)

4Q25因存貨報廢與新品良率低，獲利衰退；1Q26淡季營收未回升。手機需求飽和，換機趨緩。EPS 25/26年159.46/217.05元。維持中立。

奇鋐(3017)

VR200水冷板等採用大增，散熱產值提升；切入TPU水冷供應鏈，T3水冷2H26放量。GB300與Vera Rubin散熱持續增，25/26年營運看好。維持買進。

欣興(3037)

12月營收118.22億元(YoY 26.9%)，AI需求推升ABF載板，楊梅廠滿載。HDI新設備效益將於1H26顯現。EPS 26/27年10.12/13.42元。維持買進。

台積電(2330)

縮減12吋成熟製程，集中2/3奈米。部分封測委外，專注CoWoS、SoIC。持續看好26年先進製程領先。

台特化(4772)

12月營收3.16億元(YoY 262%)，氣體與清洗業務創新高。新竹、高雄建廠，產品組合完善，矽烷氣體市佔最高。中長期看好，維持買進。

緯穎(6669)

12月營收1042.9億元(YoY 144%)，4Q25營收2924.4億元(YoY 153%)，EPS 74.21元。1Q26伺服器淡季營收季減，轉換期後逐季成長。維持買進。

廣達(2382)

12月營收2724.95億元(YoY 94%)，筆電390萬台。AI伺服器佔比逾七成，GB300出貨提升。1Q26淡季但伺服器營收續創新高。維持買進。

聯陽(3014)

12月營收4.75億元(YoY-1%)，PC/NB出貨年增1%。USB Type-C PD獲Intel認證，逐步分食TI市佔。EPS 25/26年8.90/9.07元。殖利率逾5%，維持買進。

東元(1504)

12月營收56.62億元(YoY 15.64%)，馬達與智慧能源成長。與鴻海合作聚焦舊廠節能改造，北美廠具擴產彈性。EPS 25/26年2.55/3.27元。維持買進。

智易(3596)

12月營收42.08億元(YoY 5%)，4Q25淡季營收130.03億元(QoQ-5.8%)，EPS 3.05元。獲利仍歷史次高，25/26年營運看好。維持買進。

宇川(7887)

切入先進半導體供應鏈，ALD前驅物採用率提升。南科二廠1H26動工，工期兩年。後市正向。

