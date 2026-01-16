CES 2026重點趨勢研討 工研院：AI成為推動產業前行核心動能
隨著AI技術全面重塑產業樣貌，工研院舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，分享第一手展會觀察。工研院指出，今年 CES大會以「Innovators Show Up」為主題，凸顯AI時代創新的關鍵角色，也呼應當前產業的重要轉折——實體AI加速落地、對話式AI全面滲透，正成為推動產業前行的核心動能。
工研院觀察，今年CES是一場由AI主導的科技轉型，並呈現多項關鍵趨勢，正深刻影響未來數年的生活樣貌與產業格局。一方面，AI算力仍是產業關注重點，NVIDIA、AMD與Intel不再只著眼晶片效能，而是強調從硬體、軟體到平台的整體整合；另一方面，實體AI（Physical AI）持續推進，AI應用逐漸從對話場景延伸至機器人、自動駕駛與各類終端裝置。同時，沉浸式體驗與智慧裝置持續升級，Google旗下Gemini AI 串聯電視、手機、穿戴與車用場景，反映「萬物皆有AI」的發展正逐步落實。
趨勢一：智慧影像、對話式互動與AI家居生態系，打造沉浸式體驗
在消費應用端，影像體驗朝向更沉浸、更智慧發展，RGB Mini-LED 與 Micro RGB 顯示技術普及，AI扮演「視覺管家」的角色，透透過 Vision AI 等技術即時優化畫面、依情境推薦內容。生成式AI（GenAI）也成為電視與家電的核心，對話式介面讓冰箱、烤箱能辨識食材時提供料理建議。今年 CES 也展現了「情境感知」的威力。智慧眼鏡能偵測使用者走進廚房，立即將食譜傳送到冰箱螢幕上；多元感知（Multi-modal sensing）讓裝置能辨識語音、手勢，甚至感測心率，使科技自然融入生活。智慧家庭也由被動操作轉向主動預測，整合能源管理、健康照護與生活協助，逐步形成具備自我學習能力的AI家居生態。
趨勢二：雲端、邊緣及個人算力同步升級，推動AI普及
隨著 AI 從底層架構走向各類應用，全球科技產業正迎來「運算堆疊（Computing Stack）」革命。工研院認為，支撐這股浪潮的核心，在於雲端、邊緣與個人終端算力能否同步、有感升級。資料中心邁向Yotta-scale新紀元，NVIDIA與AMD持續引領超大規模運算架構演進。雲端AI不再只是堆算力，而是走向晶片、系統與軟體整合的一體化模式。同時，個人端算力提升與AI PC的普及，讓AI能直接在本地端運算與應用。具備NPU的AI PC正逐漸成為人機互動的重要介面；邊緣與行動端AI算力成熟，也加速智慧座艙、家電與穿戴式裝置等垂直產業的數位轉型。工研院指出，臺灣產業未來除持續深耕晶片與硬體實力外，更須強化軟硬整合能力等高門檻應用，掌握AI平台轉移所帶來的新市場機會。
趨勢三：AI開始懂物理世界，正式走進生活場景
CES 2026揭示了AI演進的新方向：以算力為基礎、模型為平台，結合資料與物理學知識，推動 Physical AI從「硬體嵌入」走向「理解物理規律」，正加速重塑移動交通與嵌入式ICT產業。NVIDIA與AMD推出新世代 AI 晶片與整合NPU的嵌入式處理器，為不同應用場景提供核心算力；同時，NVIDIA Open Model生態系統與Qualcomm的Dragonwing平台等實體AI工具，使AI模型得以從雲端無縫延伸至行動裝置、機器人與各類終端設備，成為Physical AI 能夠真正落地的重要基礎。透過工程物理與數位孿生技術，AI不僅能模擬，更能預測真實世界運作；在生活場域，家電與服務型機器人也開始展現多機協作能力，具體呈現 AI進入日常生活的可能樣貌。
趨勢四：AI打造供應鏈上游亮點 晶片廠同時領導模型與運算硬體創新
工研院觀察，AI已進入四波成長動能，目前推升臺灣出口的主力，來自第二波與第三波的疊加效應。過去一年，大模型發展聚焦效能競賽、價格錨定、快速更新與AI代理能力。供應鏈上游亦出現新亮點，晶片廠同步布局開源模型、運算平台與伺服器架構創新，顯示產業重心正轉向落地與效益驗證。隨著晶片大廠加速推出新運算平台，並同步推進液冷、推論分流與800HVDC等伺服器架構革新，關鍵零組件與模組高度集中於臺灣，未來臺灣廠商在協同研發與系統整合中的角色將更加關鍵。
趨勢五：AI成就供應鏈下游，跨業結盟創造新價值
CES 2026也顯示AI正為供應鏈下游帶來實質效益。依主辦單位CTA報告，「個人生產力提升」與「工作時數節省」成為最明確的成效指標。產業大廠結合數位孿生、自動化與領域知識，發展晶片設計與製造原生AI。在生活應用端，家電品牌由產品供應商轉型為「家居夥伴」，例如LG 以家事型服務機器人結合家電生態，強化多設備協作；多家品牌亦攜手Google的Gemini AI，透過 AI 代理串聯電視、家電與行動裝置，提供更即時、個人化的生活服務體驗。量子運算、跨裝置運算等新議題同步浮現，加速家庭與工作場域的新人機協作型態成形。工研院指出，隨AI平台快速演進，系統整合主導權正集中於少數國際品牌。臺廠除持續受惠出口成長外，更需加速轉向與國際大廠的協同開發，結合跨業整合、跨裝置應用與主動式AI代理，才能鞏固在全球價值鏈中的關鍵角色。
趨勢六：軟體定義車輛與AI無所不在，智慧移動成形
在AI與算力提升驅動下，智慧移動正由概念走向實際落地。自動駕駛、智慧座艙與無人機應用快速成熟，車用電子朝「艙駕一體」發展，不僅降低系統整合成本，也讓人機互動與行車體驗更一致；無人機也逐步跳脫展示導向，開始大規模投入災害應變、巡檢與探勘等實際場域，回應人力不足與高風險作業需求。整體而言，在統一的運算與決策架構支撐下，地面、空中與水下載具正逐步整合為立體智慧移動生態系，從各自運作走向跨載具協同，支援交通管理、公共安全與產業服務。對臺灣而言，透過示範場域與國際合作，結合半導體、系統整合與場域驗證優勢，有助推動智慧交通與低空經濟布局，強化在全球智慧移動供應鏈中的關鍵角色。
趨勢七：從設備走向勞動力，機器人成為新生產力
CES 2026顯示，機器人正從自動化邁向真正的自主化（Autonomy），產業模式也從賣設備轉向替代勞動力。家庭服務機器人逐步成為「家用管家」，人型機器人則正式進入製造與物流場域；在清潔與環境維護領域，競爭重點不再是單機效能，而是走向「自主化＋平台化」，透過雲端管理與任務分工，讓服務能隨需求快速擴大。隨著AI發展重心轉向具備空間理解與物理推理能力的世界模型（World Models），機器人自主行動的基礎逐漸成熟。整體來看，機器人產業正由「賣設備」轉向「賣替代勞動力」，如 Labor-as-a-Service 等新商業模式。臺灣憑藉電控、驅動、感測與邊緣算力優勢，有機會在控制器、致動器、同步定位與建圖（SLAM）與機器人作業系統（ROS）生態等關鍵環節，發展具出口潛力的解決方案，掌握新一波成長機會。
更多新聞推薦
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 49
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 344
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 16
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 292
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 33
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 84
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 78
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 21
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 11 小時前 ・ 14
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 23
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 292
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80
尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知
民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 22
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 123