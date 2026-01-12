【CES 2026】不用螺絲也能安裝的「GE 智慧窗簾」，原生支援 Apple HomeKit
想要把家裡的窗簾升級成智慧窗簾嗎？但是智慧窗簾不只價格偏高，安裝時往往還得鑽孔、拉線，門檻並不低。在這次 CES 2026 大展上，知名照明大廠 GE Lighting 奇異公司發表全新的智慧窗簾 GE Smart Shades ，主打免鑽孔安裝，並且原生支援 Apple Home 生態系與 Matter 標準，試圖把智慧窗簾變得更容易安裝。
原生支援 Apple Home，Matter over Thread 直接連線
GE Smart Shades 智慧窗簾最大的特色，就是原生支援 Matter over Thread。使用者不需要額外花錢購買專用的網關，只要家中有支援 Matter 的智慧家庭中樞，像是 Apple TV、HomePod 或 HomePod mini，就能直接將智慧窗簾加入 Apple Home。
設定完成之後，就可以透過 iPhone 的「家庭」App、Siri 語音指令來控制窗簾升降，也能依照時間或是否在家等條件，設定自動化情境。舉例來說，使用者可以設定早上 7 點自動打開窗簾，或是偵測到外出時，窗簾就會自動關上。
免螺絲、免破壞牆面，外型走極簡路線
在硬體設計上，GE Smart Shades 智慧窗簾強調採用「免螺絲、免鑽孔」的安裝方式，對於不想破壞牆面的使用者來說，相對友善。
尺寸方面，智慧窗簾寬度最高可達 38 吋（約 96.52公分），長度最長 76 吋（約 193.04公分），多數住宅裡的窗戶都能安裝。
外觀設計上，奇異刻意隱藏窗簾的五金結構，搭配鋁合金飾條，整體視覺更接近傳統窗簾，而不像是科技產品。布料則提供「半透光（Translucent）」與「全遮光（Blackout）」兩款款式，並有經典的白色與灰色，能依照不同空間需求搭配，也能融入各種居家風格。
馬達低噪音，電池最長可用半年
不過，智慧窗簾少不了馬達，而馬達運作時的噪音，往往也是使用者在意的重點之一。
對此，奇異公司表示，GE Smart Shades 智慧窗簾使用的是「極靜音（Whisper quiet）」馬達，運轉時的噪音極低，所以可以安裝在臥室或書房等需要安靜的空間。
電力部分則採用磁吸式可充電電池，官方資料指出，在一般使用情境下，單次充電最長續航力使用約 6 個月；電量不足時，只要把電池拿下來充電，不用大費周章把整組窗簾拆下來充電，使用上相對便利。
價格與上市資訊
目前這款 GE Smart Shades 智慧窗簾已經上市，售價從 299 美元起、換算約 9,460 元；若選擇全遮光材質或較大尺寸，價格最高約 370 美元、約新台幣 11,700元。
整體來看，這款 GE Smart Shades 智慧窗簾並不走高單價客製化路線，而是把重點放在「安裝簡單、系統整合直覺」，鎖定想把窗簾升級成智慧版本的使用者。
以價格與規格來看，相較動輒數萬元的高階品牌，或是穩定性較難預期的改裝型方案，GE Smart Shades 智慧窗簾在兩者之間取得了一個相對平衡的位置。
至於實際使用後，是不是真的如同官方所說能長時間維持穩定、低噪音運轉、運作是否順暢，仍有待更多使用者的意見；但是從產品定位與設計方向來看，這款智慧窗簾算是給想嘗試的使用者，多一個選擇性。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors
