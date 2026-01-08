CES 2026 / 全部都很有特色！華碩 ROG 展示超多款筆電桌機螢幕與周邊等新品

華碩電競領導品牌 ROG 於 CES 2026 舉辦發表會，適逢品牌 20 週年，推出橫跨筆電、桌機、主機板及周邊的全系列產品。透過多項全球首創技術，旨在重新定義遊戲效能與創作表現，強化對全球玩家的承諾！

傳奇里程碑與 ROG Lab 研發成果

回顧自 2006 年 Crosshair 主機板起的傳奇歷程，ROG 持續挑戰傳統。今年首度公開「ROG Lab」研發成果，展示前衛的極致散熱科技與使用者導向設計，將品牌實驗精神轉化為實際的效能突破。

跨界聯名：強化社群與文化領導力

ROG 將影響力延伸至時尚與藝術領域，與小島製作（Kojima Productions）等重量級 IP 強強聯手。透過跨界聯名產品，強化全球電競社群認同感，讓玩家在多元生態系中實現共同創作。

本次CES聚焦在Workspace-AI、Creator-AI與Everyday-AI三大領域，展示華碩在AI領域的創新，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

💻 ROG Zephyrus 系列：輕量化 AI 效能巔峰

Zephyrus 系列在纖薄機身中整合強大 AI 運算與散熱系統。主打高行動力與全天續航，為玩家與創作者提供無須妥協的生產力與沉浸視覺體驗。

ROG Zephyrus G14 / G16 新機搭載 Intel Core Ultra Series 3 處理器，NPU 算力達 50 TOPS，支援本地 AI 運算。G14 最高規搭載 RTX 5070 Ti，G16 則直上 RTX 5090，採用 Blackwell 架構與 DLSS 4。受惠於散熱優化，GPU TGP 顯著提升（G14 達 130W、G16 達 160W），效能增幅最高 23%。

Nebula HDR 螢幕與工藝設計 螢幕升級至 1100 尼特 Nebula HDR 面板，具備 100% DCI-P3 色域與 Delta E < 1 色準。機身採用 CNC 鋁合金打造，並新增全尺寸 SD 讀卡機與 Slash Lighting 燈效，兼具潮流美學與實用性。

ROG Zephyrus Duo (GX651) 全球首款雙 16 吋 3K Nebula HDR OLED 觸控螢幕筆電，支援 120Hz 更新率。搭載 Intel Core Ultra 3 與 RTX 5090，結合均溫板與石墨烯散熱技術，完美應對直播、創作與高負載 AI 任務。

ROG × 小島製作：跨界共創旗艦

ROG Flow Z13-KJP 以吉祥物「Ludens」為靈感，由新川洋司親自操刀設計。這台 2-in-1 怪獸搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器與 50 TOPS NPU，擁有 180Hz Nebula HDR 螢幕，提供桌機級 AI 運算實力的可拆卸平板體驗。

聯名頂級周邊 包括搭載 50mm 鍍鈦單體的 Delta II-KJP 耳機（100小時續航）、僅 63 克的 Keris II Origin-KJP 滑鼠（42,000 dpi），以及印有 Ludens 圖騰的 Scabbard II XXL-KJP 滑鼠墊，構建完整的大師視野生態系。

ROG G1000：全息技術電競桌機

全球首款導入 AniMe Holo 全息風扇 的套裝主機，可在獨立艙體中投影自定義全息影像。規格頂天，搭載 RTX 5090 / 5080 與 Ryzen 9 X3D 處理器，配合 420mm 一體式水冷（ROG Thermal Atrium），確保巔峰效能輸出。

ROG 主機板：AI 革新與頂尖電源

ROG Crosshair X870E Glacial CES 2026 創新獎得主，配備 24+2+2 供電級數，支援七組 M.2 插槽（四組 PCIe 5.0）。內建 5 吋全彩監控螢幕，並透過 AI Cache Boost 與 AI Overclocking 簡化超頻設定。

ROG Crosshair X870E Dark Hero & Strix NEO 系列 Dark Hero 兼具隱蔽外觀與頂尖散熱；NEO 系列則針對 AM5 平台提供多元選擇，包括旗艦級 X870E 到主流款 B850，全面配置 WiFi 7 與 AI 智慧優化功能。

一體式水冷散熱器

ROG Strix SLC/LC IV 系列 搭載 5.08 吋資訊螢幕，採用 AIO Q-CONNECTOR 單一接口整合訊號，簡化理線並大幅提升視覺可玩性。

ROG Ryuo IV 360 ARGB 業界標竿，配置 6.67 吋曲面 AMOLED 螢幕，採用 Asetek Emma Gen 8 V2 幫浦。高效流量與串聯式 ARGB 風扇，將個人化設定與散熱效能推向極限。

ROG 顯示器：OLED 與 AR 新紀元

ROG Swift OLED PG27UCWM & PG34WCDN PG27UCWM 採用 Tandem RGB OLED 技術，支援 4K 240Hz / FHD 480Hz 雙模式；PG34WCDN 則具備全新的 ROG BlackShield™ 薄膜，抗刮性提升 2.5 倍且對比度優化 40%。兩款皆採用 RGB Stripe Pixel 技術確保文字銳利度。

ROG XREAL R1 電競眼鏡 首款 240Hz micro-OLED AR 眼鏡，可投影出 4 公尺遠的 171 吋虛擬螢幕。具備原生 3DoF 錨定與電致變色鏡片，結合 Bose 空間音效，打造極致沉浸的移動顯示方案。

音效、鍵盤、機殼與風扇

ROG Kithara 耳機： 與 HIFIMAN 聯手，搭載 100mm 平板單體，提供 8Hz – 55kHz 發燒級頻響。 ROG Cetra Open Wireless： 首款開放式電競耳機，具備 SpeedNova 超低延遲技術與 IPX5 防護。 ROG Falchion Ace 75 HE 鍵盤： 搭載熱插拔磁軸與 8000Hz 輪詢率，支援 0.01mm 精密觸發調整。 ROG Cronox 機殼： 全景式設計，配備可旋轉 9.2 吋 LCD 螢幕，支援 BTF 背插主機板與 14 個風扇。 ROG Eurux GR120 風扇： 專利菊鏈 ARGB 設計，LCP 葉片提供 4.6mmH₂O 高靜壓，兼顧強效與靜音。

