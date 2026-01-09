【CES 2026】創新者齊聚拉斯維加斯！CES 2026 正式開幕，AI 成全場最大關鍵字

全球科技圈年度盛事 CES 2026 今（6）日於美國拉斯維加斯正式揭幕。本屆 CES 吸引來自全球的科技企業、政府決策者、投資人與媒體齊聚一堂，展區規模超過 260 萬平方英尺，橫跨 13 個主要場館，堪稱歷年最大之一。

由 美國消費者技術協會（CTA） 主辦的 CES 2026，一口氣集結超過 4,100 家參展商，展示範圍涵蓋 AI、數位健康、能源、沉浸式娛樂、移動技術、量子運算、機器人與無障礙科技等多個關鍵領域，完整勾勒出未來一年科技產業的發展輪廓。

LVCC 翻新完成，CES 成為首場啟用大型活動

CES 2026 也成為 拉斯維加斯會展中心（LVCC） 完成 6 億美元翻修工程後的首場大型活動，象徵這座全球科技重鎮正式進入新階段。CTA 指出，CES 不只是新品展示平台，更是企業洽談合作、產業加速落地的重要節點。

廣告 廣告

CTA 董事長暨執行長 Gary Shapiro 表示，CES 是讓科技解決現實問題、推動產業前進的關鍵舞台；CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 則強調，從新創到國際品牌，CES 是讓創新從概念走向實際影響力的重要試煉場。

AMD、西門子輪番上陣，AI 從資料中心走向現實世界

在主題演講環節，AMD 董事長暨執行長 蘇姿丰 分享 AMD 如何透過完整的 AI 產品組合，讓「AI 無所不在、人人可用」。現場發表多款新產品，包括 Ryzen AI 400 系列、企業級 MI440X GPU，以及 Ryzen AI Halo 開發者平台，並首度揭露 Helios 機櫃級平台藍圖。

另一場重磅演講則由 西門子 集團總裁暨執行長 Roland Busch 主講，並邀請 NVIDIA 創辦人暨執行長 黃仁勳 同台，宣布擴大合作，共同打造工業 AI 作業系統，推動數位分身（Digital Twin）與工業元宇宙應用落地。

媒體日亮點滿滿，CES 正式暖身

在 1 月 4 日至 5 日的 CES 媒體日，包含 Bosch、Hisense、Hyundai、LG Electronics、Sony Honda Mobility、The LEGO Group 等重量級品牌輪番發表新品，搶先揭露 2026 年產品與策略方向。

此外，官方媒體活動 CES Unveiled Las Vegas 也集結超過 225 家企業，從穿戴式 AI、醫療科技到新型移動載具，提前預告 CES 展期內的創新焦點。

CTA 預測：2026 消費科技產值將達 5,650 億美元

CTA 同步發布《消費科技產業預測報告》，指出 2026 年全球消費科技產業營收預計達 5,650 億美元，年增率 3.7%。AI 被視為推動個人化體驗、數位醫療與長壽科技的重要引擎。

CES 2026 不只是展覽，而是未來科技的縮影

從 AI、工業自動化到永續發展與政策對話，CES 2026 安排超過 400 場論壇與研討會，超過 1,300 位講者 登台，完整展現科技如何持續影響產業與日常生活。

對科技產業來說，CES 不只是新品秀場，而是觀察趨勢、理解下一步方向的關鍵窗口。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美國消費技術協會

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

【CES 2026】NVIDIA 公布 AI 算力不再是唯一，機器人、AI 記憶與自動駕駛全面進化

Apple 更新「過時產品」名單，是時代眼淚，還是策略算盤？

【CES 2026】兼具攝影及賞鳥的 Birdfy 智慧鳥類餵食器

升級版 Siri 能救蘋果嗎？外媒點名「2026 翻盤關鍵」

【心得分享】 不出門，掌握全台灣下雪動態與 LIVE 即時影像！