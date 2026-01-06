CES 2026 / 技嘉發表會「Refine & Define」以精煉效能為核心，推動 AI 運算新時代

全球電腦領導品牌技嘉科技，今（1/6）日於 GIGABYTE EVENT 發表「Refine & Define」核心理念。技嘉透過持續精煉硬體與軟體的效能基礎，進一步定義 AI 運算的未來，打造全方位 AI 生態系。本次發表全面提升主機板、顯示卡、AI BOX、AI 電競筆電與 OLED 電競螢幕在運行 AI 時的反應速度、運算效率與使用直覺性，確保使用者能在技嘉的 AI 生態系中找到相對應的完整解決方案，讓 AI 完美融入所有日常使用情境。

首先，是專為 AMD Ryzen™ X3D 處理器打造的 X3D 系列主機板，及技嘉獨有的核心技術 X3D Turbo Mode 2.0，支援最新推出的 AMD Ryzen™ 9000 系列 X3D 處理器，由獨家地端動態 AI 超頻模型結合板載硬體控制晶片，能針對不同負載，即時且智慧調校頻率、功耗與溫度，實現極致運算表現。本次登場的包含旗艦機種 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP，以及融入自然美學設計的 X870E AERO X3D WOOD，共同樹立新世代 AI 主機板的效能標竿。

顯示卡方面，首度登場的是採用全新 WINDFORCE HYPERBURST 散熱解決方案 的AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 機種，透過分離式 PCB 設計與貫穿式結構設計，使氣流能暢通無阻進而提升散熱效能，全面釋放 RTX AI 運算潛力。此外，針對AI BOX所設計的全新GPU Selector 應用程式，讓使用者能精準地將任務分配到指定的 GPU，進而顯著提升 ComfyUI、LM Studio 等生成式 AI 工作負載的運算效率。

而在筆電部分，技嘉獨家搭載的智慧 AI 夥伴 GiMATE軟體，現已全面升級，使用者可藉由 GiMATE 啟用 AI Power Gear III 進行 MUX 切換，無需進入 BIOS 設定。此外，GiMATE 的應用持續擴展，GiMATE Creator 現已支援 Qwen-image 影像生成，而 GiMATE Coder 則持續強化智慧程式開發功能，為創作者與開發者提供更多樣的選擇。此外，技嘉同步針對 AORUS MASTER 16、AERO X16 與 GAMING A18 PRO 等機種進行硬體升級，有效提升 AI 創作、生產力與電競效能表現。

在電競螢幕方面，技嘉導入獨家 HyperNits 技術強化 HDR 表現，不僅在畫面亮度上成為業界先驅，更以 AI Picture Mode 升級 SDR 視覺效果，全面釋放 OLED 面板潛力。本次一併推出全新機種，包含 ultra-wide QD-OLED MO34WQC36、4K QD-OLED MO32U24、第四代 WOLED 鏡面 MO27Q28GR，以及全白 27 吋 QD-OLED MO27Q2A ICE。

技嘉於 CES 2026 現場將展出主機板、顯示卡、AI 電競筆電、OLED 電競螢幕與 AI TOP 解決方案，並提供實機體驗展示。欲了解更多產品資訊，請至 GIGABYTE EVENT｜CES 2026，或至 CES 2026 技嘉攤位（LVCC North Hall #8519），媒體與貴賓亦可前往 GIGABYTE Ballroom 體驗技嘉最新 AI 技術應用。

