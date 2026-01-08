CES 2026 / 技嘉發表超酷外型設計的 AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 顯示卡

技嘉科技於 CES 2026 正式發表全新旗艦級 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 顯示卡，以突破性的設計理念，結合精巧機身與獨家創新 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統， 透過業界創新的分離式 PCB 結構設計，滿足遊戲玩家及 AI 運算領域的多元需求。

技嘉始終深信，全方位的散熱設計是釋放顯示卡完整效能的關鍵因素，亦是每一款技嘉顯示卡研發的核心重點。全新AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 的獨家 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，採用分離式 PCB 設計，使氣流得以穿透顯示卡背板兩側，形成暢流無阻的氣流通道。而位於顯示卡中央的 Overdrive Fan，能於高負載運作時自動啟動，提供額外冷空氣，確保運行穩定性，並全面釋放 RTX AI 運算效能。

在外觀設計上，AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 以獨特的圓形設計搭配專為此機種打造，貼合外觀的圓形散熱模組，充分利用每一分散熱空間，將效能極大化，並結合技嘉經典的 RGB Halo 燈效，同時展現科技感與工藝美學，而精巧的機身設計僅 33 公分長、13.2 公分高，確保能相容於不同尺寸的機殼。

