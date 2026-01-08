CES 2026》把「推論情境記憶」搬進機架 輝達BlueField-4「重塑AI原生儲存堆疊」

CES甫開展，輝達（NVIDIA）即宣布以BlueField-4資料處理器（DPU）為核心，推出「推論情境記憶儲存平台」（NVIDIA Inference Context Memory Storage Platform），瞄準代理型AI（agentic AI）走向長情境、多回合推理後，推論所產生的龐大「鍵值快取」（KV cache）資料，正快速成為新一代資料中心的瓶頸。

輝達點出關鍵轉折：當AI模型擴展到數兆參數、推理步驟變多，推論會產生大量以KV快取表示的情境資料，這些資料直接影響回應的「連續性」與使用體驗；但KV快取不可能長期留在GPU記憶體內，否則會讓多代理系統的即時推論被卡住，因此AI原生應用需要全新、可擴充的基礎架構去「儲存並分享」這些資料。

從「HBM 工作記憶」到「機架內情境記憶」：為什麼儲存變成AI的新戰場

黃仁勳用更直白的方式來描述KV快取的運作：每生成一個token，GPU會讀入模型與「工作記憶」（KV快取），產出新token後再寫回KV快取；對話越長、模型越大、回合越多，情境記憶就會「長到」HBM放不下。

他提到，過去一年輝達透過把Grace直接連到Hopper／Blackwell來擴充「快速情境記憶」，但「即使這樣也不夠」，若再把情境記憶丟到傳統北南向網路、回到企業既有儲存系統，多AI併發時網路終將跟不上，因此答案是「做一個不同的架構」：把高速KV快取／情境記憶直接放進機架。

BlueField-4：讓KV快取「可共享、可重用、可隔離」，把推論效率推上新曲線

依輝達說法，推論情境記憶儲存平台可擴展GPU記憶容量並在節點間高速共享，將每秒處理token的數量提升「多達5倍」，能源效率相較傳統儲存也可提升「高達5倍」。

黃仁勳更把這項變化上升到「整個運算堆疊」的層次。他表示：「AI正在徹底革新整個運算堆疊，而現在輪到儲存空間……透過BlueField-4，NVIDIA與軟硬體合作夥伴，正重新改造儲存堆疊，迎向AI的下一個前沿。」

在技術路徑上，輝達把BlueField-4放在「情境資料流」的核心：透過DOCA框架在AI節點間智慧加速KV快取共享，並與NIXL函式庫、Dynamo軟體緊密整合，用來最大化token生成量、縮短首次生成token的時間，並改善多回合回應能力；同時，BlueField-4管理的硬體加速KV快取放置，目標是消除metadata成本、減少資料移動，並確保從GPU節點的「安全隔離存取」。

在網路層，這套AI原生KV快取存取也把Spectrum-X乙太網路拉進來：輝達表示，Spectrum-X支援高效資料共享與檢索，為基於RDMA的KV快取存取提供高效能網路架構。

儲存大廠搶先卡位，2026下半年上線

值得注意的是，輝達把這波「儲存重塑」與資料中心部署型態的變化綁在一起。輝達指出，當AI工廠愈來愈採用裸機與多租戶部署，維持強大的基礎設施控制與隔離變得至關重要；BlueField-4 因此引進ASTRA（Advanced Secure Trusted Resource Architecture），作為系統級信任架構，提供「單一且受信任的控制點」，用以安全地佈建、隔離及營運大規模AI環境，且不影響效能。

輝達表示，包含 AIC、Cloudian、DDN、戴爾科技集團、慧與科技、Hitachi Vantara、IBM、Nutanix、Pure Storage、Supermicro、VAST Data與WEKA等儲存業者，已率先採用BlueField-4打造新一代AI儲存平台，產品預計在2026年下半年上市。

