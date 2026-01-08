CES 2026》摩爾定律重啟：輝達發表Vera Rubin平台，以「極致協同設計」重塑十兆美元算力版圖
在CES 2026開場演講中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度站在產業轉型的風口浪尖。他指出，電腦產業每隔10至15年便會發生一次重大的平台轉移。（圖片來源／輝達官方頻道）
在CES 2026開場演講中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度站在產業轉型的風口浪尖。他指出，電腦產業每隔10至15年便會發生一次重大的平台轉移，而當前人類正處於從傳統運算邁向AI原生架構的核心節點。面對摩爾定律成長放緩的物理限制，輝達正式揭曉了以美國天文學先驅命名的新一代AI平台Vera Rubin，試圖透過軟硬體的「極致協同設計」（Extreme Codesign），在電力與半導體物理的邊界內壓榨出前所未有的算力潛能。
摩爾定律放緩，AI原生架構成新核心
黃仁勳在演講中直言不諱地表示：「摩爾定律的成長已經大幅放緩，電晶體數量的年度增長完全跟不上AI模型每 10 年擴張 10 倍的需求，更無法支撐 Token 生成成本每年激進下滑的產業期待。為了讓產業持續推進，我們別無選擇，必須同時對所有晶片、整個技術堆疊進行全面革新。」
這種「極致協同設計」的具體呈現，是包含六款全新晶片的 Rubin 完整平台：Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交換器、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU 以及 Spectrum-6 乙太網路交換器。這六款元件並非獨立運作，而是透過高度整合的架構實現效能飛躍。
例如，新款Vera CPU專為代理型推理（Agentic Inference）設計，其單執行緒效能與記憶體容量均大幅成長，且每瓦效能是當前先進CPU的兩倍；而Rubin GPU則導入了第三代Transformer引擎與NVFP4 Tensor Core技術，讓算力輸出不再受限於電晶體數量的線性成長。
Vera Rubin平台：六大晶片整合效能飛躍
從財務與運算效率的角度分析，Rubin平台的問世將為企業帶來革命性的成本優化。與前代Blackwell平台相比，Rubin能將推論Token的生成成本降低達 10 倍。在訓練端，過去需要龐大算力的混合專家模型（MoE），現在僅需四分之一的GPU數量即可達成相同的訓練效果。
黃仁勳強調，這場革命的背後是全球高達10兆美元的運算基礎設施正處於現代化的轉捩點。每年數千億美元的創投資金與企業研發預算，正在從傳統編寫程式的方法，全面轉向訓練AI的新範式。他向台下數千名聽眾表示：「Rubin的問世恰逢其時，因為AI運算對訓練與推論的需求正呈現爆炸性成長。」
此一願景迅速獲得全球科技巨頭的背書。微軟（Microsoft）已確認其新一代FairwaterAI超級工廠將採用Vera Rubin NVL72機架級系統，規模預計擴充至數十萬個超級晶片。微軟執行長 Satya Nadella對此指出，透過Vera Rubin的加入，將賦予開發人員與組織以全新方式進行創作、推理與擴展。OpenAI執行長Sam Altman也對此硬體突破表示讚許，認為智慧會隨運算能力擴展，而Rubin平台將協助推進解決人類最棘手的問題。
輝達的企圖，製造整個全端AI系統
除了純粹的性能指標，輝達也展示了對數據中心永續經營與ESG議題的回應。Vera Rubin 系統強調極致的能源效率，透過45度的熱水液冷技術，數據中心無需額外配置冷卻機即可穩定運作，這項創新預計能為全球數據中心節省約 6% 的電力損耗。
「這就是今日的NVIDIA，我們不僅製造晶片，我們製造的是整個全端AI系統。」黃仁勳在演講尾聲總結道。隨着Vera Rubin平台於2026年下半年正式出貨，這場以極致協同設計為核心的運算革命，將正式定義AI下一個前沿的經濟法則。
更多信傳媒報導
盧比歐緩頰：川普的目標是買下格陵蘭島 6個歐洲盟友聲援丹麥
丁丁、大樹兩大連鎖藥局都入股 毛利率高達68％ 騰勢104元掛牌興櫃
朝野推「未來帳戶、轉大人ETF」搶救少子化 衛福部卻證實未有少子化辦公室
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 261
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 14 小時前 ・ 26
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 189
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 26
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 58
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 35
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 92
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 2 小時前 ・ 4
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
民進黨支持度崩盤！林濁水曝「關鍵分水嶺」
[NOWnews今日新聞]近期許多民調顯示，總統賴清德的滿意度有回升趨勢，但依然穩定低於不滿意度，對民進黨而言幾乎都是「滿江紅」；對此，前立委林濁水就分析，賴清德的支持度其實是從去年「大罷免」就開始崩...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 77
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63