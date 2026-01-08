CES 2026》物理AI的ChatGPT時刻：輝達發表Cosmos與GR00T開放模型

輝達在人型機器人上一向採取開源策略，今年CES展黃仁勳公告發表Cosmos與GR00T開放模型。（圖片來源／輝達官方頻道）

「機器人技術的ChatGPT時刻已然到來。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在主題演講中，站在一群動作靈巧、外型各異的機器人夥伴旁，向全世界宣布了物理AI的重大突破。輝達正式發表NVIDIA Cosmos與GR00T等一系列開放式模型、框架與基礎設施，標誌著人工智慧不再僅限於處理文字或影像，而是開始具備理解物理法則、進行推理並在現實世界中執行任務的能力。

黃仁勳指出，將AI引入物理世界的挑戰在於其不可預測性與多樣性，而關鍵在於建立能理解常識的模型。他對此表示：「理解現實世界、推理並規劃行動的模型等物理AI的突破性技術，正開啟全新的應用領域。」為了簡化開發流程，輝達推出了NVIDIA Cosmos 世界基礎模型，這是一款針對物理AI設計的開放模型，能透過物理模擬生成合成資料，協助機器人學習物體的恆常性、因果關係以及重力與摩擦力等物理常識。

Cosmos是開放模型，能透過物理模擬生成合成資料

在演講現場，這場技術革命的具體應用體現在專為人形機器人打造的視覺語言行動模型NVIDIA Isaac GR00T N1.6上。透過此模型，機器人能實現精確的全身控制，並展現出更佳的脈絡理解能力。黃仁勳強調，輝達提供的全端技術，包括 Jetson 處理器、CUDA以及Omniverse模擬平台，正在強化全球合作夥伴生態系，推動產業全面轉型。

此次CES展中，輝達的合作夥伴陣容極為壯觀，包括Boston Dynamics、Caterpillar、LG 電子、NEURA Robotics等產業巨頭，紛紛發表搭載輝達技術的全新機器人與自主機器。其中，Caterpillar正擴大與輝達的合作，將AI導入建築與採礦設備；LG電子則發表了能執行多種室內家務的家用機器人。為了支撐這些複雜的運算需求，輝達也推出了由Blackwell架構驅動的Jetson T4000 模組，將AI運算效能與能源效率提升了4倍。

輝達將Isaac與GR00T技術整合至開源框架中

除了硬體與模型的發表，輝達在軟體生態系的策略也展現了極大的影響力。透過與 Hugging Face的深度合作，輝達將Isaac與GR00T技術整合至開源框架中，讓全球1,300萬名AI開發者能更容易接觸到機器人開發工具。黃仁勳在演講中感性地提到，這些機器人學會行動的背後，是在Omniverse數位雙生世界中經歷了數十億英里的訓練模擬。

「這僅僅是下一個篇章的開始，」黃仁勳總結道，「物理AI將使機器人成為各行各業的標準配置。」隨著Cosmos與GR00T模型的開放，以及更強大算力模組的上市，機器人產業正從執行單一任務的機械，進化為具備類人判斷力的專業通才，正式邁向由AI驅動的自動化新紀元。

