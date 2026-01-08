CES 2026》緯創、戴爾也上榜！Rubin平台開啟極致協同設計時代 這些廠商有望「搭上輝達列車」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES演講中宣示，電腦產業正面臨每10至15年一次的「平台重置（Platform Reset）」，而這波由AI驅動的現代化浪潮，正牽動著高達10兆美元的運算基礎設施更新。隨著新一代運算平台Vera Rubin的發表，輝達的商業模式已從銷售單一晶片，演進為跨足六大關鍵晶片的「極致協同設計（Extreme Codesign）」系統服務，這不僅鞏固了其市場主導地位，也為供應鏈夥伴重新定義了價值空間。
在半導體製造端，台積電（TSMC）依然是這場算力競賽中無可取代的盟友。黃仁勳特別強調，Rubin平台的核心：包含矽光子技術的乙太網路交換器晶片，是採用輝達與台積電共同創新的「COOP」製程技術所打造。這項技術將矽光子直接整合至晶片層級，解決了傳輸頻寬與功耗的物理極限，使每瓦效能與穩定性大幅提升。對於投資人而言，台積電不僅受惠於先進製程的訂單，其在矽光子與先進封裝技術的獨家地位，將因Rubin平台的量產而進一步推升毛利貢獻。
伺服器組裝與系統整合領域則呈現「大者恆大」且「價值升級」的趨勢。黃仁勳在會中公開點名鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）與緯創（Wistron）等台灣代工巨頭，表示這些廠商早已熟悉MGX標準化架構的開發。
然而，Rubin系統的複雜度與Blackwell世代不可同日而語，特別是高達45度的熱水液冷技術與兩英里長的精精密銅纜配置，使得具備「系統級組裝」能力的廠商在產值上更具競爭力。這種從銷售伺服器轉向銷售「整機架解決方案（Rack-level solutions）」的轉變，將使電子五哥在AI工廠現代化進程中，獲得比傳統硬體代工更高的戰略地位。
在儲存與網路端，BlueField-4資料處理器的問世，正催生一個由戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）與Supermicro組成的「AI原生儲存」陣營。隨著代理型AI對情境記憶（KV Cache）的需求暴增，傳統儲存裝置已面臨瓶頸，這類具備高效能記憶體擴展能力的基礎架構將成為企業級AI市場的必備品。
而在下游應用端，微軟（Microsoft）與CoreWeave則是最具潛力的先行者，微軟透過部署數十萬個Rubin超級晶片打造「AI超級工廠」，將其轉化為雲端服務的領先優勢，其投資潛力在於能將硬體算力轉化為實質的高階AI應用營收。
最後，值得關注的投資隱形贏家是電子設計自動化（EDA）三巨頭。Synopsys、Cadence與西門子（Siemens）正與輝達深度整合，利用物理AI代理人來優化下一代晶片與工廠設計。
黃仁勳直言，未來的晶片與製造線都將在計算機內模擬完成，這讓EDA廠商從單純的軟體工具商，晉升為AI物理世界設計標準的制定者，其穩定的授權費與因技術難度提升而帶來的訂單成長，使其具備極佳的長期投資防禦性。
CES 2026輝達供應鏈與投資潛力名單：
產業類別
關鍵廠商
受惠核心技術／合作項目
影響關鍵點
半導體製程與代工
台積電（TSMC）
COOP矽光子整合製程、先進晶片代工
推升2026年下半年先進製程與矽光子封裝營收
機架與伺服器組裝
鴻海、廣達、緯創、Supermicro
Vera Rubin NVL72液冷機架、MGX標準架構
整機架解決方案拉高單價（ASP）與毛利率
AI 原生儲存與儲存
戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）、Pure Storage
BlueField-4 KV快取管理、長情境記憶平台
解決AI推理瓶頸，開拓企業級AI儲存新市場
工業軟體與設計
Synopsys、Cadence、西門子（Siemens）
物理AI代理人、Omniverse數位雙生整合
軟體定義製造，強化高技術門檻的授權營收
雲端服務與應用
微軟（Microsoft）、CoreWeave、AWS、OCI
Fairwater超級工廠、Rubin執行個體部署
算力即資產，將基礎設施轉化為訂閱與推論營收
更多風傳媒報導
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 55
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 41
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 271
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 5
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 299
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 117
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 102
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2