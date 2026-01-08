CES 2026》緯創、戴爾也上榜！Rubin平台開啟極致協同設計時代 這些廠商有望「搭上輝達列車」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES演講中宣示，電腦產業正面臨每10至15年一次的「平台重置（Platform Reset）」，而這波由AI驅動的現代化浪潮，正牽動著高達10兆美元的運算基礎設施更新。隨著新一代運算平台Vera Rubin的發表，輝達的商業模式已從銷售單一晶片，演進為跨足六大關鍵晶片的「極致協同設計（Extreme Codesign）」系統服務，這不僅鞏固了其市場主導地位，也為供應鏈夥伴重新定義了價值空間。

在半導體製造端，台積電（TSMC）依然是這場算力競賽中無可取代的盟友。黃仁勳特別強調，Rubin平台的核心：包含矽光子技術的乙太網路交換器晶片，是採用輝達與台積電共同創新的「COOP」製程技術所打造。這項技術將矽光子直接整合至晶片層級，解決了傳輸頻寬與功耗的物理極限，使每瓦效能與穩定性大幅提升。對於投資人而言，台積電不僅受惠於先進製程的訂單，其在矽光子與先進封裝技術的獨家地位，將因Rubin平台的量產而進一步推升毛利貢獻。

伺服器組裝與系統整合領域則呈現「大者恆大」且「價值升級」的趨勢。黃仁勳在會中公開點名鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）與緯創（Wistron）等台灣代工巨頭，表示這些廠商早已熟悉MGX標準化架構的開發。

然而，Rubin系統的複雜度與Blackwell世代不可同日而語，特別是高達45度的熱水液冷技術與兩英里長的精精密銅纜配置，使得具備「系統級組裝」能力的廠商在產值上更具競爭力。這種從銷售伺服器轉向銷售「整機架解決方案（Rack-level solutions）」的轉變，將使電子五哥在AI工廠現代化進程中，獲得比傳統硬體代工更高的戰略地位。

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳在拉斯維加斯 CES 展前記者會上發表演說。（美聯社）

在儲存與網路端，BlueField-4資料處理器的問世，正催生一個由戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）與Supermicro組成的「AI原生儲存」陣營。隨著代理型AI對情境記憶（KV Cache）的需求暴增，傳統儲存裝置已面臨瓶頸，這類具備高效能記憶體擴展能力的基礎架構將成為企業級AI市場的必備品。

而在下游應用端，微軟（Microsoft）與CoreWeave則是最具潛力的先行者，微軟透過部署數十萬個Rubin超級晶片打造「AI超級工廠」，將其轉化為雲端服務的領先優勢，其投資潛力在於能將硬體算力轉化為實質的高階AI應用營收。

最後，值得關注的投資隱形贏家是電子設計自動化（EDA）三巨頭。Synopsys、Cadence與西門子（Siemens）正與輝達深度整合，利用物理AI代理人來優化下一代晶片與工廠設計。

黃仁勳直言，未來的晶片與製造線都將在計算機內模擬完成，這讓EDA廠商從單純的軟體工具商，晉升為AI物理世界設計標準的制定者，其穩定的授權費與因技術難度提升而帶來的訂單成長，使其具備極佳的長期投資防禦性。

CES 2026輝達供應鏈與投資潛力名單：

產業類別 關鍵廠商 受惠核心技術／合作項目 影響關鍵點 半導體製程與代工 台積電（TSMC） COOP矽光子整合製程、先進晶片代工 推升2026年下半年先進製程與矽光子封裝營收 機架與伺服器組裝 鴻海、廣達、緯創、Supermicro Vera Rubin NVL72液冷機架、MGX標準架構 整機架解決方案拉高單價（ASP）與毛利率 AI 原生儲存與儲存 戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）、Pure Storage BlueField-4 KV快取管理、長情境記憶平台 解決AI推理瓶頸，開拓企業級AI儲存新市場 工業軟體與設計 Synopsys、Cadence、西門子（Siemens） 物理AI代理人、Omniverse數位雙生整合 軟體定義製造，強化高技術門檻的授權營收 雲端服務與應用 微軟（Microsoft）、CoreWeave、AWS、OCI Fairwater超級工廠、Rubin執行個體部署 算力即資產，將基礎設施轉化為訂閱與推論營收

