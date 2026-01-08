CES 2026》自駕車的推理新紀元：輝達發表Alpamayo系統，以思維鏈技術攻克駕駛「長尾挑戰」

輝達在CES展上正式發表了全球首款具備推理能力的自駕車AI系統－Alpamayo，不過，能否超越馬斯克的無人計程車，目前無法驗證，但輝達採開方式駕構，意思是鼓勵各大車廠不用自己開發，來找輝達合作吧。（圖片來源／輝達官方頻道）

「物理AI的ChatGPT時刻已經到來，機器開始在現實世界中理解、推理並採取行動。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES的演講中，正式發表了全球首款具備推理能力的自駕車AI系統－Alpamayo。這項技術標誌著自動駕駛從單純的「感知與規劃」轉向類人的「邏輯推理」，試圖解決長期困擾產業、因場景極端罕見而難以克服的駕駛「長尾（Long Tail）」難題。

傳統自駕架構在面對新型或異常狀況時，往往因系統擴充性受限而顯得無助。黃仁勳指出，雖然端對端學習已取得進展，但模型必須具備對因果關係進行安全推理的能力，尤其是在狀況超出訓練經驗時。他強調：「Alpamayo為自駕車帶來推理能力，使其得以思考罕見場景、在複雜環境中安全駕駛，並解釋駕駛決策。這正是實現安全、可擴展自動駕駛的基石。」

Alpamayo系列的核心是Alpamayo1，這是業界首款專為自駕研究設計的思維鏈（ChainofThought）推理視覺語言動作模型（VLA）。該模型不只是接收感測器輸入並啟動方向盤與煞車，更會同步產生「推理軌跡」，詳細說明每個決策背後的邏輯。輝達表示，Alpamayo1的百億參數架構能將複雜場景分解為多個可理解的小步驟，從而做出安全決策。

為了加速整體產業的技術演進，輝達採取了全面開放的策略。除了在Hugging Face上架模型權重與開源推理指令碼，更釋出了包含超過1,700小時駕駛資料的「物理AI開放資料集」，以及完全開源的端對端模擬框架AlpaSim。黃仁勳認為，唯有開放原始碼與訓練數據，產業才能真正信任模型是如何產生的。

這項技術實力在實際量產中已獲得驗證。搭載此系統的賓士（Mercedes-Benz）CLA車款，近期獲NCAP評為全球最安全車輛。黃仁勳透露，該系統的所有代碼、晶片與模型均經過安全認證，並採用雙軟體堆疊設計：當Alpamayo系統對決策信心不足時，會切換至傳統的輔助安全防護系統，確保萬無一失。

移動服務領導者對此展現高度期待。Lucid Motors副總裁Kai Stepper表示，向物理AI的轉型凸顯了系統對現實世界行為進行推理的需求日益增長。JLR（捷豹路虎）產品工程執行總監Thomas Müller則讚許輝達開源Alpamayo的決定，認為這能協助開發者安全應對複雜的真實世界場景。Uber全球總監Sarfraz Maredia也指出，處理不可預測的駕駛場景是自駕面臨的決定性挑戰，而Alpamayo為Level 4 自駕的安全部署創造了全新機會。

黃仁勳對未來十年的願景充滿信心，他預測未來全球絕大多數車輛都將具備高度自動化能力。隨著Alpamayo系列工具的推出，自動駕駛不再僅是「數據的累積」，更演變為「智慧的推理」，為安全、可擴展的智慧出行描繪出清晰的藍圖。

